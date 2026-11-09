Παναιτωλικός: Τρεις υποψήφιοι για τον πάγκο μετά το τέλος της συνεργασίας με τον Αναστασίου

Σε αναζήτηση προπονητή βρίσκεται ο Παναιτωλικός, μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Γιάννη Αναστασίου.

Οι άνθρωποι της ομάδας του Αγρινίου καλούνται πλέον να βρουν τον διάδοχό του, με βασικό ζητούμενο να αλλάξει το κλίμα στα αποδυτήρια και να έρθει η αγωνιστική ανάκαμψη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που προέρχονται από το Αγρίνιο, στη λίστα των διοικούντων βρίσκονται ήδη τρία ονόματα προπονητών, τα οποία εξετάζονται για την επόμενη ημέρα του συλλόγου.

Πρόκειται για τον Γιώργο Αντωνόπουλο, ο οποίος αποχώρησε πρόσφατα από τον Asteras AKTOR, τον Μίλαν Ράσταβατς και τον Λεωνίδα Βόκολο. Και οι τρεις τεχνικοί είναι αυτή τη στιγμή ελεύθεροι, γεγονός που τους καθιστά διαθέσιμες επιλογές για την ομάδα του Αγρινίου.