Επίσημο: Τέλος από τον Πανιώνιο ο Χουάν Φεράντο
Σε αναζήτηση νέου προπονητή βρίσκεται ο Πανιώνιος, καθώς όπως ανακοίνωσε η ομάδα της Νέας Σμύρνης, ο Χουάν Φεράντο αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο του «Ιστορικού».
Η ανακοίνωση του Πανιωνίου:
«Η ΠΑΕ Πανιώνιος ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Χουάν Φεράντο και τους βασικούς συνεργάτες του Φρανσίσκο Ατιένθα και Γιάννη Ντουρουντό προπονητή φυσικής κατάστασης.
Τους ευχαριστούμε για την προσφορά τους στην ομάδα μας και τους ευχόμαστε καλή συνέχεια στην επαγγελματική τους πορεία».