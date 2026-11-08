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Η πρώτη αντίδραση με ΛΕΞ του Παναθηναϊκού μετά το διπλό στο «Καυτανζόγλειο» - «Όχι σήμερα»

Με στίχο του ράπερ ΛΕΞ με καταγωγή από την Θεσσαλονίκη γιόρτασε ο Παναθηναϊκός την σπουδαία του νίκη με ανατροπή απέναντι στον Ηρακλή στο «Καυτανζόγλειο»

Η πρώτη αντίδραση με ΛΕΞ του Παναθηναϊκού μετά το διπλό στο «Καυτανζόγλειο» - «Όχι σήμερα»
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Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει σπουδαίο διπλό αλα... Ιταλικά με τον Ντάβιντε Καλάμπρια να λύνει τον γόρδιο δεσμό και με πέναλτι στο 90+4 να σκοράρει ένα υπερπολύτιμο γκολ για να υπογράψει την ανατροπή του Τριφυλλιού κόντρα στον πολύ μαχητικό Ηρακλή στο «Καυτανζόγλειο» για το τελικό 2-1.

Η «πράσινη» ΠΑΕ είχε... έμπνευση μετά τη νίκη με ανατροπή επί του Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη και συνέχισε τις αναφορές της στον Θεσσαλονικιό ράπερ, ΛΕΞ, όπως έκανε άλλωστε και πριν τη σέντρα της αναμέτρησης, χρησιμοποιώντας τον τίτλο του τραγουδιού του «Όχι σήμερα» στην λεζάντα της ανάρτησης.

https://www.instagram.com/p/DffWhC4Fm6r/

Πριν τον αγώνα, στα social media του Παναθηναϊκού υπήρχαν αναφορές και στα Βόρεια Αστέρια, γνωστού ραπ σχήματος με έδρα τη Θεσσαλονίκη στο οποίο συμμετέχει και ο ΛΕΞ, με τις αναρτήσεις να περιλαμβάνουν «κλικς» από τις γειτονιές της συμπρωτεύουσας, συνοδευόμενες από στίχους του γνωστού ράπερ, ο οποίος έχει ανακοινώσει πως κυκλοφορεί τον νέο του δίσκο στις 13/11.

Δείτε την ανάρτηση πριν τη σέντρα:

https://www.instagram.com/p/Dfe0YKYjpZt/
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