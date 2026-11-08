Με εκπλήξεις η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό - Οι επιλογές του Λίσι

Ο ΠΑΟΚ διασταυρώνει τα ξίφη του με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Super League, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να στοχεύει σε ένα θετικό και να παραμείνει όσο το δυνατόν πιο κοντά στην κορυφή.

Λίγη ώρα πριν τη σέντρα στο «Γ. Καραϊσκάκης» έγιναν γνωστές οι επιλογές του Αλέσιο Λίσι για την αρχική ενδεκάδα, με τον Ιταλό τεχνικό να προχωράει σε... εκπλήξεις.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Μοναστηρλής, Ελουστόντο, Χατζηδιάκος, Γιαννούλης, Κόστα, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς, Γιάκιτς, Μπάνζα, Εντιαγέ.