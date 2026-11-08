Basket League: Η βαθμολογία μετά τις νίκες Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της ΑΕΚ με 83-74, έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μπράνκου Μπάντιο, ο οποίος πραγματοποίησε την κορυφαία εμφάνισή του με τα πράσινα, σημειώνοντας 25 πόντους με 6/7 τρίποντα. Καθοριστική ήταν και η συμβολή των Χέιζ-Ντέιβις και Δημήτρη Μωραΐτη, ενώ από την πλευρά της ΑΕΚ, που αντιμετώπισε αρκετά αγωνιστικά προβλήματα, ξεχώρισε ο Φρανκ Μπάρτλεϊ με 19 πόντους.

Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε ένα καλάθι του Τάισον Γουόρντ τρία δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη για να επικρατήσει του μαχητικού Αμαρουσίου, το οποίο έφτασε μια ανάσα από τη μεγάλη έκπληξη (81-83). Οι «ερυθρόλευκοι» παρουσίασαν προβληματική εικόνα, με αρκετά λάθη και αδυναμίες, ενώ ο Λούντζης είχε την ευκαιρία να στείλει το παιχνίδι στην αντίθετη πλευρά, αλλά αστόχησε στο τρίποντο της εκπνοής. Πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού ήταν ο Εβάν Φουρνιέ με 20 πόντους.

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής:

Δόξα Λευκάδας – Άρης 77-88

Κολοσσός Ρόδου – Περιστέρι Betsson 81-78

Ηρακλής – Μύκονος Betsson 95-64

Προμηθέας Πάτρας – Καρδίτσα 73-90

ΠΑΟΚ – Vikos Falcons 93-67

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός AKTOR 74-83

Μαρούσι – Ολυμπιακός 81-83

Η βαθμολογία: