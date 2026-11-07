Κολοσσός - Περιστέρι 81-78: Με τρομερή αντεπίθεση στο τελευταίο δεκάλεπτο πήραν τη νίκη οι Ροδίτες

Το Περιστέρι μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και προηγήθηκε με 15-23 στο τέλος της πρώτης περιόδου. Οι γηπεδούχοι, ωστόσο, αντέδρασαν στη συνέχεια, με τον Καμπερίδη να δίνει σημαντικές λύσεις και το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 40-42.

Οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν το προβάδισμά τους και στο μεγαλύτερο μέρος της τρίτης περιόδου, όμως ο Κολοσσός παρέμεινε κοντά στο σκορ, ισοφαρίζοντας σε 55-55.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο οι Ροδίτες ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους. Ο Άπσον κυριάρχησε με εντυπωσιακά καρφώματα, ο Καμπερίδης έδωσε σημαντικές λύσεις από την περιφέρεια και ο Κρούζερ με μεγάλο τρίποντο έδωσε αέρα επτά πόντων στην ομάδα του (71-64).

Το Περιστέρι προσπάθησε να επιστρέψει, όμως η αστοχία του στα κρίσιμα σημεία δεν του επέτρεψε να ολοκληρώσει την ανατροπή, με τον Κολοσσό να φτάνει στο τελικό 81-78.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Μανιόν με 16 πόντους και 4 ασίστ, ενώ ο Καμπερίδης πρόσθεσε 15 πόντους και ο Κρούζερ 14. Από την πλευρά του Περιστερίου, ξεχώρισαν οι Φιντς με 12 και Νίκολς με 11 πόντους.

Με αυτό το αποτέλεσμα, Κολοσσός και Περιστέρι έχουν πλέον το ίδιο ρεκόρ, μετρώντας από τρεις νίκες και τρεις ήττες.

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 40-42, 57-59, 81-78.