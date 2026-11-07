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«Παρών» στο Παλατάκι ο Τέλης Μυστακίδης για το ΠΑΟΚ - Βίκος Ιωαννίνων - Βίντεο

Στο Παλατάκι μαζί με τον πρόεδρο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Ιωάννη Πετμεζά ο Τέλης Μυστακίδης 

«Παρών» στο Παλατάκι ο Τέλης Μυστακίδης για το ΠΑΟΚ - Βίκος Ιωαννίνων - Βίντεο
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Υπό το βλέμμα του Τέλη Μυστακίδη ο ΠΑΟΚ υποδέχεται για την 6η αγωνιστική της GBL τον Βίκο Ιωαννίνων, με τον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ να δίνει το «παρών» στο «Παλατάκι» για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση.

Λίγα λεπτά πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης, ο Τέλης Μυστακίδης έφτασε στην έδρα της ομάδας του, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Ιωάννη Πετμεζά για να παρακολουθήσουν μαζί τον αγώνα.

Μάλιστα, ο κ. Μυστακίδης είχε θερμό εναγκαλισμό με τον Μπάνε Πρέλεβιτς, ενώ γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο του ΠΑΟΚ.

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