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Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς Ναν με ΑΕΚ – Ο λόγος της απουσίας του

Ο Κέντρικ Ναν είχε προγραμματιστεί να πάρει ανάσες στο ματς με την ΑΕΚ και με την ευκαιρία έκανε και ταξίδι στο Κατάρ για να ολοκληρώσει τη διαδικασία απόκτησης διαβατηρίου. 

Ηλίας Λαλιώτης

Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς Ναν με ΑΕΚ – Ο λόγος της απουσίας του
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Εκτός της εξάδας των ξένων για τον αγώνα με την ΑΕΚ στην GBL θα μείνει ο Κέντρικ Ναν.

Ο Αμερικανός σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού AKTOR, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του τεχνικού τιμ και το rotation στο «τριφύλλι», δεν θα αγωνιζόταν κόντρα στους «κιτρινόμαυρους».

Αυτό έδωσε την ευκαιρία να λάβει άδεια και να ταξιδέψει στο Κατάρ. Προκειμένου να ολοκληρώσει τη διαδικασία εξασφάλισης διαβατηρίου της συγκεκριμένης χώρας. Κάτι που ήταν γνωστό εδώ και καιρό.

Ο Ναν θα γυρίσει στην Αθήνα την Τρίτη το πρωί και έτσι δε θα χάσει καμία προπόνηση της ομάδας, ούτε φυσικά το ματς με την Μπαρτσελόνα στο Telekom Center Athens για την EuroLeague. Τη Δευτέρα έτσι κι αλλιώς οι «πράσινοι» θα έχουν ρεπό.

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