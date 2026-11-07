Ηρακλής – Μύκονος 95-64: Υγιεινός περίπατος για τον «Γηραιό» και επιστροφή στις νίκες

Με εντυπωσιακή εμφάνιση και εξαιρετική ευστοχία από την περιφέρεια, ο Ηρακλής επικράτησε με 95-64 της Μυκόνου στο Ιβανώφειο, για την 6η αγωνιστική της GBL, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα έπειτα από τρεις διαδοχικές ήττες.

Ο Γηραιός είχε τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης και έβαλε από νωρίς τις βάσεις για τη νίκη. Με όπλο την αποτελεσματικότητά του πίσω από τα 6,75 μ., όπου μέτρησε 12 εύστοχα τρίποντα σε 23 προσπάθειες, έκλεισε το πρώτο ημίχρονο με προβάδισμα 49-26.

Η ομάδα του Ηρακλή συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και μετά την ανάπαυλα, διατηρώντας τη μεγάλη διαφορά και φτάνοντας χωρίς δυσκολία στην τελική επικράτηση. Ο Στάιλς ήταν εξαιρετικός με 19 πόντους, ενώ ο Μέλβιν πρόσθεσε 16. Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Ντιαρά, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 11 πόντους, 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Για τη Μύκονο Betsson, που υπέπεσε σε 19 λάθη και δεν κατάφερε να ακολουθήσει τον ρυθμό των γηπεδούχων, ξεχώρισε ο Φάντερμπερκ με 21 πόντους, ενώ ο Λοβ σημείωσε 13.

Στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης ο Λεκιού αποχώρησε από το παρκέ, έπειτα από χτύπημα στον ώμο σε σύγκρουση με τον Χαρέλ.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τηγάνης, Κατραχούρας, Λεβεντάκος

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 24-16, 49-26, 78-45, 95-64

ΗΡΑΚΛΗΣ (Λούκιτς): Λεκιού 6 (2/5 δίποντα, 2/3 βολές), Χόρχλερ 14 (4/12 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3/5 βολές, 8 ριμπάουντ), Ντιαρά 11 (1/3 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Χάτσον 7 (2/2 τρίποντα, 1/2 βολές), Σίλας 6 (3/4 δίποντα), Κουκ 4 (1/3 δίποντα, 2/3 βολές), Μέλβιν 16 (5/7 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Στάιλς 19 (5/5 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 3/3 βολές) Σλαφτσάκης, Μαστρογιαννόπουλος 12 (3/3 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Σταυρακόπουλος

ΜΥΚΟΝΟΣ (Ζιάγκος): Άπλμπι 10 (1/3 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 2/2 βολές), Καββαδάς 2 (2/4 βολές), Λοβ 13 (4/10 δίποντα, 5/6 βολές, 7 ριμπάουντ), Χαρέλ 3 (1/3 τρίποντα), Κάναντι 3 (1/3 τρίποντα), Φάντερμπερκ 21 (7/10 δίποντα, 1/1 τρίποντα, 4/6 βολές, 6 ριμπάουντ), Τσάιλντς 4 (2/5 δίποντα), Σκουλίδας 4 (1/1 τρίπονατ, 1/2 βολές). Πετανίδης, Τίγκας 4 (2/5 δίποντα), Σιδιροηλίας, Ιατρίδης