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Σπανούλης: «Ακούω πολλά για Κώστα Αντετοκούνμπο και Μπιρτς, τα παιδιά παίζουν εξαιρετικά»

Ο Άρης νίκησε με 88-77 τη Δόξα στη Λευκάδα, με τον Βασίλη Σπανούλη να μένει ικανοποιημένος από την εμφάνιση της ομάδας του και να υπερασπίζεται τους Κώστα Αντετοκούνμπο και Μπιρτς.

Σπανούλης: «Ακούω πολλά για Κώστα Αντετοκούνμπο και Μπιρτς, τα παιδιά παίζουν εξαιρετικά»
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Ο Άρης πέρασε νικηφόρα από τη Λευκάδα, επικρατώντας της Δόξας με 88-77 για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL, βγάζοντας αντίδραση μετά την πρώτη φετινή ευρωπαϊκή του ήττα.

Ο Βασίλης Σπανούλης έμεινε ικανοποιημένος από την εμφάνιση των παικτών του, υπογράμμισε πως η ομάδα έχει ακόμη περιθώρια βελτίωσης, ενώ παράλληλα υπερασπίστηκε τους Κώστα Αντετοκούνμπο και Κεμ Μπιρτς απέναντι στην κριτική που δέχονται.

Οι δηλώσεις του Σπανούλη:

«Είμαστε χαρούμενοι που παίξαμε στην Λευκάδα. Κάναμε καλό παιχνίδι, συγχαρητήρια στους παίκτες μου και στη Λευκάδα. Δεν θα είναι εύκολο για πολλές ομάδες εδώ. Μετά τις αποβολές, τους τραυματισμούς, τα ταξίδια, το λεωφορείο, ελέγξαμε το παιχνίδι για 40 λεπτά και πήραμε τη νίκη.

Παίζουμε πρώτα με την Ρίγα, δεν κοιτάζω τόσο μακριά. Πρέπει να ξεκουραστούν τα παιδιά, να προπονηθούν, να παίξουμε την Τετάρτη. Έχουν ακόμα πολλά περιθώρια βελτίωσης. Και στα ριμπάουντ αλλά και στους αυτοματισμούς. Έχουμε δρόμο ακόμα.

Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί λέτε ότι ο Κώστας δεν είναι καλά. Εκτός αν πιστεύετε ότι πρέπει να βάζει πόντους για να είναι καλά. Ο Κώστας παίζει πολύ καλά τον ρόλο του. Ακούω και για τον Μπιρτς ότι δεν παίζει καλά. Είναι ένας από τους καλύτερους αμυντικούς στην Ευρώπη στη θέση “5”. Ακούω πολλά για τη θέση “5”. Τα παιδιά παίζουν εξαιρετικά, όποιος ξέρει μπάσκετ καταλαβαίνει. Προερχόμασταν από παιχνίδι, ήθελα να αλλάξω το rotation».

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