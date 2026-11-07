Bundesliga: Νίκη κορυφής για τη Ντόρτμουντ του Καρέτσα – Διπλό της Μπάγερν με τη Μάιντζ

Επιστροφή στις νίκες μετά το «Κlasiker» για Μπορούσια Ντόρτμουντ και Μπάγερν Μονάχου, με τις δύο ομάδες να συγκατοικούν στο «ρετιρέ» της Bundesliga με 21 βαθμούς.

Στο βασικό σχήμα των Βεστφαλών βρέθηκε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας που αγωνίστηκε για 67 λεπτά, με τον Έλληνα διεθνή να ανεβάζει ρυθμούς μετά τον τραυματισμό του και ενόψει των κρίσιμων αναμετρήσεων της Εθνικής μας στο Nations League με Ολλανδία και Σερβία.

Η Μπορούσια κατάφερε να κάμψει την αντίδραση της μαχητικής Έλβερσμπεργκ με 2-1 χάρη στα δύο γκόλ πανέμορφα γκολ με σουτ εκτός περιοχής του Φέλιξ Ενμέτσα και διατηρήθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας.

Oι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να μειώσουν στο 81΄με τον Φουτκέου.

«Διπλό» με δημιουργό Κέιν για τη Μπάγερν

Η Μπάγερν Μονάχου κατάφερε να «αποδράσει» με 1-2 από την έδρα της Μάιντζ με τον Χάρι Κέιν από εκτελεστής να μετατρέπεται σε δημιουργός, αφού μοίρασε δύο ασίστ σε Κίμιχ και Κάρλ, για τα δύο γκολ των Βαυαρών.

Η Μπάγερν κυριάρχησε από την αρχή του αγώνα και δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα απέναντι στη Μάιντζ και διεύρυνε περαιτέρω το αήττητό της στη Bundesliga.

Στις καθυστερήσεις του αγώνα οι γηπεδούχοι μείωσαν με όμορφο τέρμα του Τιτς που είχε περάσει ως αλλαγή στο 62ο λεπτό, έπειτα από ασίστ του Χόλερμπαχ

Οι δύο ομάδες μοιράζονται την πρώτη θέση με 21 βαθμούς, με τη Μπάγερν να είναι στην κορυφή στην ισοβαθμία λόγω της καλύτερης διαφοράς τερμάτων.