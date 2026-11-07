Κωνσταντίνος Καρέτσας: Βασικός με την Ντόρτμουντ, μετά το γκολ που πέτυχε στο Champions League

Στην ενδεκάδα της Ντόρτμουντ για το παιχνίδι με την Έλβερσμπεργκ, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Bundesliga, βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Καρέτσας.

Ο Έλληνας διεθνής μεσοεπιθετικός παίρνει φανέλα βασικού λίγες ημέρες μετά την παρουσία του στο Champions League, όπου κατάφερε να σκοράρει στην αναμέτρηση με την Μπέτις.

Το γκολ του στην ευρωπαϊκή διοργάνωση ακολούθησε η επιλογή του στο αρχικό σχήμα για το παιχνίδι του γερμανικού πρωταθλήματος, δίνοντάς του την ευκαιρία να συνεχίσει τις εμφανίσεις του με τη φανέλα της ομάδας.

Ο Καρέτσας θα επιδιώξει να αξιοποιήσει την παρουσία του στην ενδεκάδα και να συμβάλει στην προσπάθεια της Ντόρτμουντ απέναντι στην Έλβερσμπεργκ.