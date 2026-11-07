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Κροατία: Εκτός τελικής αποστολής για το Nations League ο Μάγερ, κανονικά ο Γιάκιτς

Ο Λόβρο Μάγερ της ΑΕΚ δεν βρίσκεται στις τελικές επιλογές του Σλάβεν Μπίλιτς, εκεί όπου είναι κανονικά ο Κρίστιαν Γιάκιτς του ΠΑΟΚ, για τα παιχνίδια της Κροατίας με Αγγλία και Τσεχία στο Nations League.

Κροατία: Εκτός τελικής αποστολής για το Nations League ο Μάγερ, κανονικά ο Γιάκιτς
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Χωρίς τον Μάγερ θα συνεχίσει η εθνική Κροατίας τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση, καθώς ο ομοσπονδιακός τεχνικός αποφάσισε να μην τον συμπεριλάβει στην τελική λίστα για τα δύο τελευταία παιχνίδια της ομάδας. Αντίθετα, στην αποστολή βρίσκεται ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ.

Ο 28χρονος μεσοεπιθετικός είχε συμπεριληφθεί στην αρχική προεπιλογή των 32 παικτών, ωστόσο δεν κατάφερε να κερδίσει μία από τις 25 θέσεις της τελικής αποστολής για τις αναμετρήσεις με την Αγγλία και την Τσεχία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μάγερ είχε κληθεί την τελευταία στιγμή και στην προηγούμενη διακοπή των εθνικών ομάδων. Παρά την παρουσία του στην αποστολή, όμως, δεν αγωνίστηκε σε κανένα από τα τέσσερα παιχνίδια της Κροατίας.

Διαφορετική είναι η περίπτωση του Γιάκιτς, ο οποίος παραμένει στις επιλογές του ομοσπονδιακού τεχνικού, έχοντας πάρει χρόνο συμμετοχής σε δύο από τις τέσσερις προηγούμενες αναμετρήσεις της εθνικής ομάδας.

Το πρόγραμμα της Κροατίας περιλαμβάνει την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Αγγλία στο Γουέμπλεϊ στις 12 Νοεμβρίου και το παιχνίδι με την Τσεχία στις 15 Νοεμβρίου, με το οποίο θα ολοκληρώσει την παρουσία της στη φάση των ομίλων του Nations League.

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