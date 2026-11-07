Παναθηναϊκός: Ο Λιβάι Γκαρσία μένει στην Αθήνα – Ζήτησε να μην ενσωματωθεί στην εθνική του

Αρκετοί ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού θα αποχωρήσουν από την Αθήνα κατά τη διάρκεια της διακοπής των πρωταθλημάτων, προκειμένου να ενσωματωθούν στις εθνικές τους ομάδες.

Ο λόγος για τους Κάνγκουα (Ζάμπια), Σαλάχ-Εντίν (Μαρόκο), Πελίστρι (Ουρουγουάη), Τετέι (Ελλάδα), Ραστόντερ (Σκόπια), Γιάγκουσιτς (Κ21 Κροατίας), καθώς και οι Κάτρης και Κοντούρης (Κ21 Ελλάδας).

Στην περίπτωση του Λιβάι Γκαρσία, ωστόσο, υπήρξε διαφορετική εξέλιξη. Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού είχε κληθεί στην εθνική ομάδα του Τρινιντάντ και Τομπάγκο, αλλά πήρε ο ίδιος την πρωτοβουλία να επικοινωνήσει με τον ομοσπονδιακό προπονητή, ζητώντας του να παραμείνει στην Αθήνα.

Βασικό επιχείρημά του ήταν πως δεν έχει μεσολαβήσει μεγάλο χρονικό διάστημα από τον τραυματισμό του και δεν επιθυμούσε να ενσωματωθεί στην αποστολή της Εθνικής σε αυτή τη φάση. Το αίτημά του έγινε δεκτό, με αποτέλεσμα να παραμείνει στην Ελλάδα.

Η στάση του Γκαρσία δείχνει τη σημασία που δίνει στην παρουσία του στον Παναθηναϊκό, σε μια περίοδο κατά την οποία θέλει να βρίσκεται κοντά στην ομάδα. Αντίστοιχη περίπτωση είχε καταγραφεί και στην προηγούμενη διακοπή, όταν ο Σίριλ Ντέσερς είχε επίσης παραμείνει στην Αθήνα, στοιχείο που αποτυπώνει τη διάθεση των δύο ποδοσφαιριστών.