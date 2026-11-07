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Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Με Σάλιακα στο ντέρμπι οι «ερυθρόλευκοι» - Η αποστολή του Αλγουαθίλ

Το «παρών» στην αποστολή του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ δίνει ο Μανώλης Σάλιακας, ο οποίος βρίσκεται κανονικά στη διάθεση του Ιμανόλ Αλγουαθίλ, για το μεγάλο παιχνίδι της 10ης αγωνιστικής στη Super League.

Γιώργος Κυριακόπουλος

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Με Σάλιακα στο ντέρμπι οι «ερυθρόλευκοι» - Η αποστολή του Αλγουαθίλ
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Μ' ένα ευχάριστο νέο ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το ντέρμπι της Κυριακής (08/11) με τον ΠΑΟΚ, καθώς ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ υπολογίζει στις υπηρεσίες του Έλληνα μπακ.

Ο Μανώλης Σάλιακας είχε αντικατασταθεί στο ημίχρονο της αναμέτρησης της Τετάρτης (04/11) με τη Ρεν στη Γαλλία ελέω ενός μυϊκού σπασμού στη μέση του κι άμεσα ξεκίνησε ειδικό πρόγραμμα αποθεραπείας, με στόχο να βρεθεί στην αποστολή στο ντέρμπι με τους Θεσσαλονικείς. Ο Έλληνας δεξιός μπακ πήρε μέρος στις τελευταίες προπονήσεις και για τον λόγο αυτό συμπεριλήφθηκε από τον Βάσκο κόουτς των Πειραιωτών στην αποστολή.

Από εκεί και πέρα, αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ αποφάσισε να συμπεριλάβει 25 παίκτες στην αποστολή. Αναλυτικά σε αυτή βρίσκονται οι: Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Ρέτσος, Κάρμο, Μπρούνο, Πέντερσεν, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Σα, Μάρτινς, Πουέρτα, Φρόιλερ, Σιπιόνι, Έσε, Μπέιλι, Τσικίνιο, Ρόκα, Γιάρεμτσουκ, Ζότα Σίλβα, Γκονζάλες, Μουαντιλματζί

Η αποστολή του Ολυμπιακού

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