Παναθηναϊκός: Οι αλλαγές του Νίστρουπ με τον Ηρακλή κι ο αντικαταστάτης του Κάνγκουα

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ηρακλή στο Καυτανζόγλειο.

Οι «πράσινοι» έχουν ήδη αφήσει πίσω τους το παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για τη League Phase του Conference League κι επικεντρώνονται στην επόμενη υποχρέωσή τους, στην οποία δεν θα έχουν τελικά τη συμπαράσταση των φιλάθλων τους, έπειτα από την απόφαση της αστυνομίας της Θεσσαλονίκης να μπλοκάρει την παρουσία τους.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ προσανατολίζεται σε δύο με τρεις αλλαγές στην ενδεκάδα, χωρίς πάντως να σκοπεύει να προχωρήσει σε εκτεταμένο ροτέισον. Ο Δανός προπονητής έχει ξεκαθαρίσει πως θεωρεί ότι η ομάδα του δεν βρίσκεται ακόμη στο επίπεδο ετοιμότητας που θα του επέτρεπε να αλλάζει μαζικά πρόσωπα από αγώνα σε αγώνα.

Μία διαφοροποίηση είναι δεδομένη και αφορά στη μεσαία γραμμή. Ο Κάνγκουα, ο οποίος αντίκρισε την απευθείας κόκκινη κάρτα στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής λόγω τιμωρίας. Έτσι, το δίδυμο στον άξονα αναμένεται να συνθέσουν οι Καμαρά και Λούζα.

Αντίθετα, δεν φαίνεται να υπάρχουν ιδιαίτερες διαθέσεις για αλλαγές στην αμυντική γραμμή. Ο Πένια αναμένεται να διατηρήσει τη θέση του, με τους Ντε Φράι και Φαν Ντρόνχελεν να αποτελούν το δίδυμο των στόπερ. Στα δύο άκρα της άμυνας, οι Καλάμπρια και Κυριακόπουλος αναμένεται επίσης να παραμείνουν στο αρχικό σχήμα.

Οι υπόλοιπες αλλαγές αφορούν την επιθετική γραμμή, όπου οι Τετέι και Ντέσερς διεκδικούν θέση στην ενδεκάδα. Οι δύο ποδοσφαιριστές αναμένεται να πάρουν τις θέσεις των Λιβάι Γκαρσία και Ραστόντερ, οι οποίοι ξεκίνησαν στην αναμέτρηση της Πέμπτης (05/11).