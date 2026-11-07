Α1 Γυναικών: Εντός έδρας ο Παναθηναϊκός, στη Θεσσαλονίκη ο Ολυμπιακός – Το πρόγραμμα
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Πρωτέα Βούλας στο «Π. Γιαννακόπουλος», ενώ ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής στη Allwyn WBL1.
Η δράση στην Α1 Γυναικών συνεχίζεται με τις αναμετρήσεις που έχουν «πράσινες» κι «ερυθρόλευκες» να ξεχωρίζουν.
Το πρώτο χρονικά παιχνίδι των δύο διεκδικητών του τίτλου είναι αυτό του Ολυμπιακού, ο οποίος ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη για να αντιμετωπίσουν τον Άρη. Το τζάμπολ στο Αλεξάνδρειο έχει οριστεί για τις 13:00, με την ομάδα του Πειραιά να επιδιώκει την κατάκτηση της νίκης μακριά από την έδρα του.
Λίγο αργότερα, στις 14:30, ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον Πρωτέα Βούλας στο κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος». Οι «πράσινες» θέλουν να αξιοποιήσουν το πλεονέκτημα της έδρας τους και να προσθέσουν ακόμη μία νίκη στο πρωτάθλημα. Η αυλαία της αγωνιστικής ανοιξε στις 11:45 με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ – Αθηναϊκός.
Το Παναθηναϊκός – Πρωτέας Βούλας θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το ΣΠΟΡ FM TV 5
Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής στην Allwyn WBL1
- 11:45 ΠΑΟΚ – Αθηναϊκός
- 13:00 Άρης – Ολυμπιακός
- 13:00 Αμύντας – Πανσερραϊκός
- 14:00 Κρόνος – ΠΑΣ Γιάννινα
- 14:30 Παναθηναϊκός – Πρωτέας Βούλας
- 18:30 Παναθλητικός – Πάνθηρες Καβάλας