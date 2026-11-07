ΑΕΚ: Στην αποστολή της Μαυριτανίας ο Κοϊτά, για τα προκριματικά του Copa Africa

Η εξαιρετική παρουσία του Αμπουμπακαρί Κοϊτά με τη φανέλα της ΑΕΚ δεν περνά απαρατήρητη ούτε σε επίπεδο εθνικής ομάδας. Ο 28χρονος εξτρέμ συμπεριλήφθηκε στις επιλογές της Μαυριτανίας για τα προσεχή παιχνίδια των προκριματικών του Copa Africa.

Ο ποδοσφαιριστής της «Ένωσης» προέρχεται από μία ξεχωριστή εμφάνιση απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, στην οποία κατάφερε να γράψει ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος Μαυριτανός που βρίσκει δίχτυα στην ιστορία του Champions League.

Η κλήση του στην αποστολή της εθνικής του ομάδας αποτελεί συνέχεια της πολύ καλής σεζόν που πραγματοποιεί μέχρι στιγμής με την ΑΕΚ. Ο Κοϊτά θα ενισχύσει τη Μαυριτανία στις δύο αναμετρήσεις με την Μπουρκίνα Φάσο, οι οποίες θα κρίνουν την πορεία της στο πλαίσιο της προκριματικής διαδικασίας.

Το πρώτο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, με γηπεδούχο την Μπουρκίνα Φάσο, ενώ η δεύτερη αναμέτρηση θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου.