· Απόλλων Καλαμαριάς · Λάρισα · Πανθρακικός · Πανσερραϊκός

Super League 2: Δύσκολη αποστολή για την ΑΕΛ, επιστροφή στις νίκες θέλει ο Πανσερραϊκός

Με δύο αναμετρήσεις με μεγάλο ενδιαφέρον ξεκινά η 10η αγωνιστική της Super League 2, με την ΑΕΛ να δοκιμάζεται στην έδρα του Πανθρακικού και τον Πανσερραϊκό να υποδέχεται τον Απόλλωνα Καλαμαριάς.

Super League 2: Δύσκολη αποστολή για την ΑΕΛ, επιστροφή στις νίκες θέλει ο Πανσερραϊκός
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η δράση στη Super League 2 επιστρέφει το Σάββατο (7/11), με τα βλέμματα να στρέφονται σε Σέρρες και Κομοτηνή.

Πανσερραϊκός - Απόλλων Καλαμαριάς (14:45, ΕΡΤ2)

Ο Πανσερραϊκός θέλει να αφήσει πίσω του τη «βαριά» ήττα με 5-0 από τον Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη και να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, υποδεχόμενος αυτή τη φορά τον Απόλλωνα Καλαμαριάς στις Σέρρες, μετά την αντιστροφή της έδρας.

Η ομάδα του Κώστα Γεωργιάδη παρουσιάζει ισχυρό πρόσωπο στο γήπεδό της, ωστόσο εξακολουθεί να αναζητά την πρώτη εκτός έδρας νίκη της, γεγονός που την έχει αφήσει πίσω στη διεκδίκηση των υψηλών στόχων της.

Από την άλλη, οι φιλοξενούμενοι αναζητούν αντίδραση μετά τις δύο διαδοχικές ήττες με 2-0 από τη Νίκη Βόλου (εντός έδρας) και τη Μαρκό (εκτός έδρας). Ο Ζόραν Μιλίνκοβιτς ανέλαβε την τεχνική ηγεσία μεσοβδόμαδα, ωστόσο όλα δείχνουν ότι δεν θα βρίσκεται στον πάγκο στο συγκεκριμένο παιχνίδι (σ.σ. δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες διαδικασίες).

Πανθρακικός - ΑΕΛ (15:00, Superbet Youtube)

Στην Κομοτηνή, ο Πανθρακικός υποδέχεται την ΑΕΛ, με βασικό ζητούμενο να διατηρήσει το αήττητο σερί που έχει δημιουργήσει στην έδρα του, όπου παραμένει χωρίς ήττα στα έξι τελευταία παιχνίδια. Η ομάδα του Γιάννη Αποστολίδη πηγαίνει στην αναμέτρηση με ανεβασμένη ψυχολογία, μετά την πρώτη εκτός έδρας νίκη της, με αντίπαλο τον Νέστο στη Χρυσούπολη.

Οι «βυσσινί», από την πλευρά τους, θέλουν να διευρύνουν το νικηφόρο σερί της, έχοντας επικρατήσει με 2-1 του Ολυμπιακού Βόλου την προηγούμενη αγωνιστική. Η ΑΕΛ έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να πανηγυρίσουν μόλις μία εκτός έδρας νίκη, το 4-0 επί του Πύργου στην Πάτρα, και αναζητούν ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα μακριά από τη Λάρισα.

Η βαθμολογία της Super League 2

sl2-vathmologia.jpg
COMMENTS
LATEST NEWS
11:25 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Στην αποστολή της Μαυριτανίας ο Κοϊτά, για τα προκριματικά του Copa Africa

10:57 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Με Μπάνζα κι Εντιαγέ στο ντέρμπι ο «Δικέφαλος του Βορρά»

10:27 SUPER LEAGUE

Τα διλήμματα του Αλγουαθίλ για Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Οι σκέψεις του Βάσκου για την ενδεκάδα

10:09 SUPER LEAGUE 2

Super League 2: Δύσκολη αποστολή για την ΑΕΛ, επιστροφή στις νίκες θέλει ο Πανσερραϊκός

09:41 GREEK BASKET LEAGUE

GBL: Για το «6 στα 6» ο ΠΑΟΚ, δοκιμασία στη Λευκάδα έχει ο Άρης - Το πρόγραμμα του Σαββάτου (07/11)

09:16 NBA

ΝΒΑ: Η ιστορική εμφάνιση του Γουεμπανιάμα – Έβαλε το όνομα του δίπλα σε Αμπντούλ-Τζαμπάρ και Σακίλ!

08:59 NBA

Λούκα Ντόντσιτς: Τα highlights από τη «διαστημική» εμφάνισή του στο Λέικερς - Μπλέιζερς

08:53 OPINION

Στη Μαδρίτη έγινε η αρχή, ο Ομπράντοβιτς έχει λόγο να χαμογελά...

08:45 NBA

«Σεληνιασμένος» Ντόντσιτς: Νέα παράσταση με 53 πόντους κι ιστoρικό επίτευγμα με τους Λέικερς!

08:31 SUPER LEAGUE

Άρης - Παναιτωλικός: Με στόχο την αντίδραση στο «Κλ. Βικελίδης» - Η ώρα και το κανάλι

08:16 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ: Η UEFA κρίνει την αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα – Αναμονή και για την τιμωρία του Κοϊτά

08:00 SUPER LEAGUE

Βόλος - Κηφισιά: Ψάχνει τους πρώτους του βαθμούς κόντρα στο... αγριεμένο σύνολο του Λέτο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας