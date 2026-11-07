Super League 2: Δύσκολη αποστολή για την ΑΕΛ, επιστροφή στις νίκες θέλει ο Πανσερραϊκός

Η δράση στη Super League 2 επιστρέφει το Σάββατο (7/11), με τα βλέμματα να στρέφονται σε Σέρρες και Κομοτηνή.

Ο Πανσερραϊκός θέλει να αφήσει πίσω του τη «βαριά» ήττα με 5-0 από τον Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη και να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, υποδεχόμενος αυτή τη φορά τον Απόλλωνα Καλαμαριάς στις Σέρρες, μετά την αντιστροφή της έδρας.

Η ομάδα του Κώστα Γεωργιάδη παρουσιάζει ισχυρό πρόσωπο στο γήπεδό της, ωστόσο εξακολουθεί να αναζητά την πρώτη εκτός έδρας νίκη της, γεγονός που την έχει αφήσει πίσω στη διεκδίκηση των υψηλών στόχων της.

Από την άλλη, οι φιλοξενούμενοι αναζητούν αντίδραση μετά τις δύο διαδοχικές ήττες με 2-0 από τη Νίκη Βόλου (εντός έδρας) και τη Μαρκό (εκτός έδρας). Ο Ζόραν Μιλίνκοβιτς ανέλαβε την τεχνική ηγεσία μεσοβδόμαδα, ωστόσο όλα δείχνουν ότι δεν θα βρίσκεται στον πάγκο στο συγκεκριμένο παιχνίδι (σ.σ. δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες διαδικασίες).

Στην Κομοτηνή, ο Πανθρακικός υποδέχεται την ΑΕΛ, με βασικό ζητούμενο να διατηρήσει το αήττητο σερί που έχει δημιουργήσει στην έδρα του, όπου παραμένει χωρίς ήττα στα έξι τελευταία παιχνίδια. Η ομάδα του Γιάννη Αποστολίδη πηγαίνει στην αναμέτρηση με ανεβασμένη ψυχολογία, μετά την πρώτη εκτός έδρας νίκη της, με αντίπαλο τον Νέστο στη Χρυσούπολη.

Οι «βυσσινί», από την πλευρά τους, θέλουν να διευρύνουν το νικηφόρο σερί της, έχοντας επικρατήσει με 2-1 του Ολυμπιακού Βόλου την προηγούμενη αγωνιστική. Η ΑΕΛ έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να πανηγυρίσουν μόλις μία εκτός έδρας νίκη, το 4-0 επί του Πύργου στην Πάτρα, και αναζητούν ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα μακριά από τη Λάρισα.

Η βαθμολογία της Super League 2