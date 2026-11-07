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ΑΕΚ: Η UEFA κρίνει την αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα – Αναμονή και για την τιμωρία του Κοϊτά

Στην ΑΕΚ περιμένουν να ξεκαθαρίσει το αν θα έχουν δικαίωμα να προχωρήσουν σε αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα, μετά τον τραυματισμό του Ολεκσάντρ Ζούμπκοφ, ενώ αναμονή υπάρχει και για την τιμωρία του Αμπουμπακαρί Κοϊτά. 

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ: Η UEFA κρίνει την αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα – Αναμονή και για την τιμωρία του Κοϊτά
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Δύο σημαντικά ζητήματα καλείται να διαχειριστεί η ΑΕΚ μετά την αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης την περασμένη Τετάρτη (04/11), τα οποία μάλιστα συνδέονται μεταξύ τους κι ενδέχεται να επηρεάσουν τον σχεδιασμό της για τη συνέχεια των ευρωπαϊκών υποχρεώσεών της.

Από τη μία πλευρά βρίσκεται ο τραυματισμός του Ζούμπκοφ, ο οποίος αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου δύο μήνες. Από την άλλη, η αποβολή του Κοϊτά με απευθείας κόκκινη κάρτα αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα δημιουργεί τον κίνδυνο να του επιβληθεί ποινή μεγαλύτερη της μίας αγωνιστικής.

Στην ΑΕΚ έχουν ήδη εξετάσει το ενδεχόμενο αντικατάστασης του Ζούμπκοφ στην ευρωπαϊκή λίστα, ωστόσο για να προχωρήσει μια τέτοια κίνηση, δεν αρκεί μόνο η οριστική απόφαση του Μάρκο Νίκολιτς. Θα πρέπει πρώτα να επιβεβαιωθεί ότι ο τραυματισμός του Ουκρανού μεσοεπιθετικού καλύπτει τις προϋποθέσεις που θέτει η UEFA για την πραγματοποίηση αλλαγής.

Συγκεκριμένα, απαιτείται ο ποδοσφαιριστής να απουσιάσει για τουλάχιστον δύο μήνες, με την περίπτωση του Ζούμπκοφ να βρίσκεται οριακά σε αυτό το πλαίσιο. Γι' αυτό κι οι άνθρωποι της «Ένωσης» θέλουν αρχικά να ξεκαθαρίσουν αν έχουν τυπικά το δικαίωμα να προχωρήσουν στην αντικατάστασή του.

Παράλληλα, αναμένουν την απόφαση της UEFA για την τιμωρία του Κοϊτά, καθώς αν επιβεβαιωθεί ότι ο Ιταλός διαιτητής κατέγραψε εξύβριση από τον Μαυριτανό ποδοσφαιριστή, τότε υπάρχει ακόμη και το ενδεχόμενο να του επιβληθεί ποινή τριών αγωνιστικών.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία σε συνδυασμό με τον τραυματισμό του Ζούμπκοφ, καθώς ο Νίκολιτς κινδυνεύει να στερηθεί δύο σημαντικές επιλογές για τα άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής.

Σε αυτό το ενδεχόμενο, ενισχύεται ακόμη περισσότερο η προοπτική αντικατάστασης του Ουκρανού στην ευρωπαϊκή λίστα, με τον Ντέρεκ Κουτέσα να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες. Ο Ελβετός μεσοεπιθετικός αποτελεί τον επικρατέστερο υποψήφιο, εφόσον η ΑΕΚ αποφασίσει τελικά να αξιοποιήσει το δικαίωμα της αλλαγής.

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