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Παρί Σεν Ζερμέν: Σε καλό δρόμο οι συζητήσεις για νέο συμβόλαιο με τον Ντεμπελέ

Σε προχωρημένες επαφές με τον Γάλλο σταρ για νέο συμβόλαιο έως το 2030.

Παρί Σεν Ζερμέν: Σε καλό δρόμο οι συζητήσεις για νέο συμβόλαιο με τον Ντεμπελέ
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Η Παρί Σεν Ζερμέν θέλει να διατηρήσει τον Ουσμάν Ντεμπελέ στο δυναμικό της για αρκετά ακόμη χρόνια, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις για την επέκταση της συνεργασίας τους έως το 2030. Το κλίμα στις διαπραγματεύσεις είναι θετικό και υπάρχει κοινή διάθεση να ολοκληρωθεί η συμφωνία το συντομότερο δυνατό, αν και παραμένουν ορισμένες εκκρεμότητες.

Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις επαφές και μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), οι συζητήσεις ανάμεσα στον γαλλικό σύλλογο και τον 29χρονο επιθετικό εξελίσσονται ομαλά. Ωστόσο, πριν από τις οριστικές υπογραφές θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν κάποιες λεπτομέρειες, με σημαντικότερο ζήτημα την επιθυμία του Ντεμπελέ να υπάρξει βελτίωση στους οικονομικούς όρους του συμβολαίου του.

Ο νικητής της Χρυσής Μπάλας για το 2025 μετακόμισε στο Παρίσι το καλοκαίρι του 2023, προερχόμενος από την Μπαρτσελόνα, και έχει συμβόλαιο με την ομάδα μέχρι τον Ιούνιο του 2028. Αυτή την περίοδο βρίσκεται εκτός αγωνιστικής δράσης εξαιτίας τραυματισμού στον μηρό, γεγονός που δεν αλλάζει τη διάθεση της διοίκησης να τον κρατήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Άλλωστε, ο Λουίς Ενρίκε έχει εκφράσει επανειλημμένα την εμπιστοσύνη του στον Γάλλο διεθνή, τον οποίο χαρακτήρισε πρόσφατα «την καρδιά της ομάδας», σε συνέντευξή του στην επίσημη ιστοσελίδα της Παρί.

Παράλληλα, οι πρωταθλητές Ευρώπης επιδιώκουν να εξασφαλίσουν και τη μακροχρόνια παραμονή του Κβίτσα Κβαρατσχέλια. Οι επαφές με τον Γεωργιανό μεσοεπιθετικό βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και αρκετούς μήνες, με στόχο να επεκταθεί η συνεργασία πέρα από το 2029. Αυτό ισχύει παρά το γεγονός ότι ο ποδοσφαιριστής υποβλήθηκε πρόσφατα σε επέμβαση για την αποκατάσταση της ζημιάς στον χιαστό.

Υπενθυμίζεται πως στις 5 Σεπτεμβρίου η Παρί είχε ανακοινώσει σειρά ανανεώσεων, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της να διατηρήσει τον βασικό κορμό της ομάδας. Ο Λουίς Ενρίκε υπέγραψε έως το 2030, ο Φαμπιάν Ρουίθ έως το 2028, ενώ οι Γουίλιαν Πάτσο, Ζοάο Νέβες, Λούκας Μπεράλντο και Σενί Μαγιουλού δεσμεύτηκαν με τον σύλλογο έως το 2031.

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