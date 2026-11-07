Παπαδάκης: «Να μην επιτρέψουμε στον Κολοσσό να έχει δεύτερες ευκαιρίες»

Με τον Κολοσσό στη Ρόδο θα διασταυρώσει τα ξίφη του Περιστέρι για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου να θέλει να συνεχίσει την εξαιρετική πορεία που διαγράφει στο ξεκίνημα της σεζόν.

Στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης, ο Κώστας Παπαδάκης στάθηκε στα τέσσερα χρόνια παρουσίας του στο νησί της Δωδεκανήσου, υπογραμμίζοντας παράλληλα τα στοιχεία-κλειδιά που θα χαρίσουν το ροζ φύλλο αγώνα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έλληνας σουτέρ:

«Παίζουμε ένα δύσκολο παιχνίδι κόντρα στον Κολοσσό. Προσωπικά έχω πολύ ωραίες αναμνήσεις, καθώς έχω περάσει τέσσερα χρόνια στην ομάδα της Ρόδου. Θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο και απαιτητικό εκτός έδρας παιχνίδι για μας. Πρέπει να παρουσιαστούμε έτοιμοι και να εφαρμόσουμε τις οδηγίες του προπονητή μας, αν θέλουμε να έχουμε τύχη να πάρουμε μια πολύ σημαντική νίκη που θα μας δώσει μεγάλη ώθηση για τη συνέχεια» δήλωσε ο Κώστας Παπαδάκης για την συνάντηση με τους Ροδίτες.

Όσο για τα σημεία που απαιτούν προσοχή στην αναμέτρηση με τον Κολοσσό H Hotels, ο αρχηγός του Περιστερίου, συμπλήρωσε: «Πρέπει να ελέγξουμε σίγουρα τα ριμπάουντ, να μην αφήσουμε στον αντίπαλο να έχει δεύτερες ευκαιρίες και παραμένοντας συγκεντρωμένοι στο πλάνο μας στην επίθεση να παρουσιάσουμε ένα πολύ καλό πρόσωπο, που θα μας βοηθήσει να πετύχουμε τον στόχο μας».