Παρτιζάν - Μακάμπι Τελ Αβίβ 88-67: Με επιθετική πολυφωνία «βύθισε» τους Ισραηλινούς στο Βελιγράδι

Σε παράσταση για έναν ρόλο εξελίχθηκε η αναμέτρηση της Παρτιζάν κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ, καθώς οι «ασπρόμαυροι» βρέθηκαν σε εξαιρετική ημέρα και επικράτησαν εύκολα με 88-67 των Ισραηλινών στην «Belgrade Arena» για την 10η αγωνιστική της EuroLeague.

Το σύνολο του Ζοάν Πεναρόγια είχε τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης και δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στην «ομάδα του Λαού».

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Ίθαν Τόμπσον με 16 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ ο Λαμάρ Στίβενς πρόσθεσε 14 πόντους και 8 ριμπάουντ. Πολύτιμη ήταν και η συνεισφορά του Κάρλικ Τζόουνς, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 7 πόντους και 7 ασίστ.

Από την πλευρά της Μακάμπι, ο... φευγάτος Ντάνιελ Τάις σημείωσε 11 πόντους, ενώ ο Γιαμ Μαντάρ είχε 10 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Με αυτή τη νίκη η Παρτίζαν βελτίωσε το ρεκόρ της στο 5-5, ενώ η ομάδα του Τελ Αβίβ υποχώρησε στο 2-8.

Τα δεκάλεπτα: 28-23, 50-35, 72-52, 88-67

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης ΕΔΩ