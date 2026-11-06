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Ντουράντ: «Θέλω να συμμετέχω στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2028»

Ο Αμερικανός άσος έχει ήδη γράψει τη δική του ιστορία με τη φανέλα της Team USA.

Ντουράντ: «Θέλω να συμμετέχω στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2028»
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Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο να συμμετάσχει για πέμπτη φορά στην καριέρα του σε Ολυμπιακούς Αγώνες ο Κέβιν Ντουράντ. Ο σούπερ σταρ των Χιούστον Ρόκετς εξέφρασε την επιθυμία του να βρεθεί και στο Λος Άντζελες το 2028, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως βασική προϋπόθεση είναι να βρίσκεται σε καλή σωματική κατάσταση και να διατηρεί υψηλό αγωνιστικό επίπεδο.

Ο Αμερικανός άσος έχει ήδη γράψει τη δική του ιστορία με τη φανέλα της Team USA, καθώς είναι ο κορυφαίος σε συμμετοχές στην ιστορία της εθνικής ομάδας. Στη συλλογή του βρίσκονται τέσσερα χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια, από τις διοργανώσεις του Λονδίνου το 2012, του Ρίο ντε Τζανέιρο το 2016, του Τόκιο το 2021 και του Παρισιού το 2024.

Παράλληλα, έχει κατακτήσει και το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική παρουσία του στην κορυφή του διεθνούς μπάσκετ. Πλέον, ο Ντουράντ δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να προσθέσει ακόμη μία σπουδαία συμμετοχή στο βιογραφικό του, με φόντο τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028.

«Αν το παιχνίδι μου συνεχίζει να βρίσκεται σε αυτό το επίπεδο και νιώθω καλά, θέλω να συμμετέχω ξανά. Η διοργάνωση γίνεται στην πατρίδα μας, θα είναι απίστευτο. Είναι διασκεδαστικό, υπέροχο. Ταξιδεύεις όλο τον κόσμο, εμείς στις προηγούμενες διοργανώσεις είχαμε την ευκαιρία να περάσουμε από Ντουμπάι, Άμπου Ντάμπι, Παρίσι, Λονδίνο, Μαδρίτη, Κανάρια Νησιά. Άλλαξε η προσέγγισή μου σε αυτά τα ταξίδια για τη ζωή, όχι μόνο για το μπάσκετ», ανέφερε ο Ντουράντ.

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