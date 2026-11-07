Φουρνιέ: «Χάλασα τον ρυθμό της ομάδας στο πρώτο ημίχρονο - Δεν αισθανόμουν καλά μέσα στο παιχνίδι»

Σε ένα από τα χειρότερα βράδια του επιθετικά, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να γυρίσει το ματς κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, γνωρίζοντας με 62-57 την τρίτη του ήττα και δεύτερη εντός έδρας στην φετινή EuroLeague.

Στις δηλώσεις του στο συνδρομητικό κανάλι μετά το πέρας της αναμέτρησης, ο Εβάν Φουρνιέ ανέλαβε το μερίδιο ευθύνης που του αναλογεί για την κακή επιθετική εικόνα της ομάδας στο πρώτο ημίχρονο.

Συγκεκριμένα, ο Γάλλος γκαρντ παραδέχθηκε πως ήταν εκτός ρυθμού και επηρέασε αρνητικά τη συνολική λειτουργία του Ολυμπιακού, ενώ αναφέρθηκε στην αντίδραση που ήρθε αργά, στα χαμηλά ποσοστά ευστοχίας και στις συνεχείς αλλαγές στο ρόστερ λόγω των τραυματισμών.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γάλλου γκαρντ στην κάμερα της Nova:

Για το ξέσπασμα του Μπαρτζώκα στο τάιμ-άουτ: «Όταν χάνεις με 18, ξέρεις ό,τι πρέπει να παίξεις καλύτερα. Ήταν εκνευρισμένος φυσικά».

Για την κατάσταση του ώμου του, την ετοιμότητά του και την εικόνα του Ολυμπιακού στο πρώτο ημίχρονο: «Είχαμε ένα πολύ κακό επιθετικά πρώτο ημίχρονο και, για να είμαι ειλικρινής, θεωρώ ότι ήταν κυρίως δική μου ευθύνη. Ήμουν εκτός ρυθμού και αισθάνθηκα ότι χάλασα τον ρυθμό ολόκληρης της ομάδας. Δεν είναι ευχάριστο συναίσθημα, αλλά είναι κάτι από το οποίο μπορούμε να μάθουμε και να γίνουμε καλύτεροι. Όταν βρίσκεσαι τόσο πίσω στο σκορ, χρειάζεται να καταβάλεις τεράστια προσπάθεια για να επιστρέψεις. Δεν μπορείς πάντα να τα καταφέρνεις. Φτάσαμε πολύ κοντά, αλλά τελικά η αντίδρασή μας ήρθε λίγο αργά και δεν ήταν αρκετή».

Για τα χαμηλά ποσοστά του Ολυμπιακού στα τρίποντα, παρά τις πολλές ελεύθερες προσπάθειες: «Το περίεργο στο μπάσκετ είναι ότι πολλές φορές ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζεις πνευματικά ένα παιχνίδι επηρεάζει και το πώς σουτάρεις. Φυσικά δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας. Μπορεί να υπάρχει κούραση ή απλώς να είναι μια κακή βραδιά. Για μένα ήταν ένας συνδυασμός όλων αυτών. Δεν αισθανόμουν καλά μέσα στο παιχνίδι, ήμουν εκτός ρυθμού και αυτός ήταν ο βασικός λόγος που έχασα τα σουτ μου. Δεν μπορώ να μιλήσω για τους υπόλοιπους».

Για το αν οι συνεχείς τραυματισμοί, οι επιστροφές παικτών και οι αλλαγές στο ρόστερ επηρεάζουν την επιθετική λειτουργία του Ολυμπιακού: «Σίγουρα δεν βοηθούν οι συνεχείς αλλαγές, όμως έχουμε οκτώ παίκτες από την περσινή ομάδα. Έχουμε εμπειρίες μαζί και έχουμε περάσει πολλά. Επομένως, δεν μπορούμε να το χρησιμοποιούμε ως δικαιολογία. Είμαστε επαγγελματίες. Για παράδειγμα, ο Τζον μπορεί να μην έβαλε τα σουτ του, αλλά έδειχνε καλά και μας βοήθησε. Έχουμε παίκτες που ξέρουν πώς να μπαίνουν και να προσφέρουν αμέσως. Δεν κάναμε καλό παιχνίδι, ο Ερυθρός Αστέρας έπαιξε καλά και πρέπει να προχωρήσουμε. Είναι τόσο απλό. Δεν πρόκειται να παίξουμε έτσι και την επόμενη εβδομάδα».