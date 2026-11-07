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Άρης - Παναιτωλικός: Με στόχο την αντίδραση στο «Κλ. Βικελίδης» - Η ώρα και το κανάλι

Οι δύο ομάδες έχουν διαφορετικούς λόγους να αναζητούν ένα θετικό αποτέλεσμα.

Άρης - Παναιτωλικός: Με στόχο την αντίδραση στο «Κλ. Βικελίδης» - Η ώρα και το κανάλι
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Σημαντική αναμέτρηση περιμένει τον Άρη (7/11), ο οποίος υποδέχεται τον Παναιτωλικό στο «Κλεάνθης Βικελίδης», στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Super League.

Οι δύο ομάδες έχουν διαφορετικούς λόγους να αναζητούν ένα θετικό αποτέλεσμα, με τους Θεσσαλονικείς να θέλουν να επιστρέψουν στις επιτυχίες και τους Αγρινιώτες να ψάχνουν μια βαθμολογική και αγωνιστική ανάσα.

Οι «κίτρινοι» είδαν το νικηφόρο σερί τους να διακόπτεται με τον πλέον απότομο τρόπο, καθώς γνώρισαν την ήττα με 3-0 από τον Λεβαδειακό. Ένα αποτέλεσμα που έβαλε τέλος σε τρεις συνεχόμενες νίκες και ανέκοψε την προσπάθειά τους να πλησιάσουν ακόμη περισσότερο τις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Πλέον, η ομάδα της Θεσσαλονίκης θέλει να αξιοποιήσει την έδρα της και να βγάλει άμεση αντίδραση.

Στην αντίπερα όχθη, ο Παναιτωλικός διανύει μια δύσκολη περίοδο, με την αγωνιστική του εικόνα να δημιουργεί προβληματισμό. Η ομάδα του Αγρινίου πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη γνωρίζοντας πως χρειάζεται ένα θετικό αποτέλεσμα, προκειμένου να αλλάξει το κλίμα και να βάλει τέλος στην αρνητική της πορεία.

Η ώρα και το κανάλι

Η σέντρα της αναμέτρησης του «Κλεάνθης Βικελίδης» είναι προγραμματισμένη για τις 19:30 με τηλεοπτική μετάδοση από το NovaSports 1 League .

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