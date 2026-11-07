Δείτε τα highlights από την ιστορική εμφάνιση του Βίκτορ Γουεμπανιάμα στη νίκη των Σπερς επί των Κινγκς, για το NBA Cup.

Ο Γάλλος σέντερ του Σαν Αντόνιο συνεχίζει να εντυπωσιάζει, καθώς έγινε μόλις ο τρίτος παίκτης από τη σεζόν 1973/74 που καταγράφει τουλάχιστον 250 πόντους, 100 ριμπάουντ και 35 κοψίματα στα πρώτα εννέα παιχνίδια μιας αγωνιστικής περιόδου.

Οι μοναδικοί που είχαν καταφέρει κάτι αντίστοιχο στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ήταν ο Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ το 1975 και ο Σακίλ Ο'Νιλ το 1993.

Ο Γουεμπανιάμα πρόσθεσε ακόμη μία εξαιρετική εμφάνιση στο ενεργητικό του, σημειώνοντας 30 πόντους με 10/18 σουτ εντός παιδιάς και 4/8 τρίποντα, ενώ μάζεψε και 14 ριμπάουντ. Με τη δική του συμβολή, οι Σπερς επικράτησαν με 124-109 των Σακραμέντο Κινγκς.