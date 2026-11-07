· Κηφισιά

Βόλος - Κηφισιά: Ψάχνει τους πρώτους του βαθμούς κόντρα στο... αγριεμένο σύνολο του Λέτο

Πού θα δείτε την αναμέτρηση ανάμεσα στον Βόλο και την Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό για την 10η αγωνιστική της Super League.

Βόλος - Κηφισιά: Ψάχνει τους πρώτους του βαθμούς κόντρα στο... αγριεμένο σύνολο του Λέτο
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Βόλος υποδέχεται την Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό, στην αναμέτρηση που ανοίγει το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής της Super League. Οι γηπεδούχοι αναζητούν ακόμη την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα, την ώρα που οι φιλοξενούμενοι θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στα... χασομέρια.

Η ομάδα της Θεσσαλίας βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, μετά και την αφαίρεση τριών βαθμών, έχοντας απολογισμό τρεις ισοπαλίες και έξι ήττες σε εννέα αγωνιστικές. Μάλιστα, είναι η μοναδική ομάδα της κατηγορίας που δεν έχει πανηγυρίσει ακόμη τρίποντο. Την προηγούμενη αγωνιστική γνώρισε την ήττα με 3-0 από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, σε ένα παιχνίδι που ολοκλήρωσε με εννέα παίκτες. Ο Μπούρνιτς αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 59’, ενώ στο 80’ ο Φουρτάδο είδε την απευθείας κόκκινη, έπειτα από παρέμβαση του VAR.

Οι δύο ποδοσφαιριστές θα απουσιάσουν από την αναμέτρηση με την Κηφισιά, όπως και οι τραυματίες Μπάρε, Τασιούρας και Ες Σαουμπί, δημιουργώντας επιπλέον προβλήματα στον κόουτς Γκαρίδο ενόψει της δύσκολης συνέχειας.

Από την άλλη πλευρά, η Κηφισιά έχει παρουσιάσει ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο στη μέχρι τώρα πορεία της και έδειξε και απέναντι στον Ολυμπιακό ότι μπορεί να διεκδικήσει αποτέλεσμα κόντρα σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο ηττήθηκε με 3-2, σε ένα ματς στο οποίο πάλεψε μέχρι το τέλος, και θέλει τώρα να επιστρέψει στις νίκες απέναντι σε έναν αντίπαλο που έχει τεράστια ανάγκη τους βαθμούς.

Ο Αργεντινός τεχνικός δεν είχε στη διάθεσή του κόντρα στους «ερυθρόλευκους» τους Δοϊρανλή, Γιαγκέ και Ντε Λουίς, ενώ στη λίστα των απουσιών προστέθηκε και ο Αντόνισε, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση.

Βόλος - Κηφισιά: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Η σέντρα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο είναι προγραμματισμένη στις 17:00 και η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά μέσω του Magenta Sport 1 League.

COMMENTS
LATEST NEWS
08:31 SUPER LEAGUE

Άρης - Παναιτωλικός: Με στόχο την αντίδραση στο «Κλ. Βικελίδης» - Η ώρα και το κανάλι

08:16 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ: Η UEFA κρίνει την αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα – Αναμονή και για την τιμωρία του Κοϊτά

08:00 SUPER LEAGUE

Βόλος - Κηφισιά: Ψάχνει τους πρώτους του βαθμούς κόντρα στο... αγριεμένο σύνολο του Λέτο

07:58 NBA

NBA: Εφιαλτική επιστροφή ΛεΜπρον Τζέιμς στο Κλίβελαντ, «διαστημικός» ο Τέιτουμ

07:25 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παρί Σεν Ζερμέν: Σε καλό δρόμο οι συζητήσεις για νέο συμβόλαιο με τον Ντεμπελέ

02:23 GREEK BASKET LEAGUE

Παπαδάκης: «Να μην επιτρέψουμε στον Κολοσσό να έχει δεύτερες ευκαιρίες»

00:35 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Έβερτον - Κόβεντρι 3-1: Ανατροπή με «σόου» Μπάρι για τα «ζαχαρωτά» που κοιτάζουν... ψηλά

00:19 EUROLEAGUE

Φουρνιέ: «Χάλασα τον ρυθμό της ομάδας στο πρώτο ημίχρονο - Δεν αισθανόμουν καλά μέσα στο παιχνίδι»

00:02 EUROLEAGUE

Μπαρτζώκας στη συν. Τύπου: «Δεν αξίζαμε να κερδίσουμε - Φέτος είμαστε... τσιγγάνοι»

23:59 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας: Τα highlights από την ήττα των Πειραιωτών (vid)

23:59 SUPER LEAGUE

Παναιτωλικός: Χωρίς Μαυρία και Γκράναθ με Άρη

23:52 EUROLEAGUE

EuroLeague Βαθμολογία: Μόνος πρώτος ο Παναθηναϊκός AKTOR, υποχώρησε ο Ολυμπιακός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας