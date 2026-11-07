Βόλος - Κηφισιά: Ψάχνει τους πρώτους του βαθμούς κόντρα στο... αγριεμένο σύνολο του Λέτο

Ο Βόλος υποδέχεται την Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό, στην αναμέτρηση που ανοίγει το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής της Super League. Οι γηπεδούχοι αναζητούν ακόμη την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα, την ώρα που οι φιλοξενούμενοι θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στα... χασομέρια.

Η ομάδα της Θεσσαλίας βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, μετά και την αφαίρεση τριών βαθμών, έχοντας απολογισμό τρεις ισοπαλίες και έξι ήττες σε εννέα αγωνιστικές. Μάλιστα, είναι η μοναδική ομάδα της κατηγορίας που δεν έχει πανηγυρίσει ακόμη τρίποντο. Την προηγούμενη αγωνιστική γνώρισε την ήττα με 3-0 από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, σε ένα παιχνίδι που ολοκλήρωσε με εννέα παίκτες. Ο Μπούρνιτς αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 59’, ενώ στο 80’ ο Φουρτάδο είδε την απευθείας κόκκινη, έπειτα από παρέμβαση του VAR.

Οι δύο ποδοσφαιριστές θα απουσιάσουν από την αναμέτρηση με την Κηφισιά, όπως και οι τραυματίες Μπάρε, Τασιούρας και Ες Σαουμπί, δημιουργώντας επιπλέον προβλήματα στον κόουτς Γκαρίδο ενόψει της δύσκολης συνέχειας.

Από την άλλη πλευρά, η Κηφισιά έχει παρουσιάσει ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο στη μέχρι τώρα πορεία της και έδειξε και απέναντι στον Ολυμπιακό ότι μπορεί να διεκδικήσει αποτέλεσμα κόντρα σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο ηττήθηκε με 3-2, σε ένα ματς στο οποίο πάλεψε μέχρι το τέλος, και θέλει τώρα να επιστρέψει στις νίκες απέναντι σε έναν αντίπαλο που έχει τεράστια ανάγκη τους βαθμούς.

Ο Αργεντινός τεχνικός δεν είχε στη διάθεσή του κόντρα στους «ερυθρόλευκους» τους Δοϊρανλή, Γιαγκέ και Ντε Λουίς, ενώ στη λίστα των απουσιών προστέθηκε και ο Αντόνισε, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση.

Βόλος - Κηφισιά: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Η σέντρα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο είναι προγραμματισμένη στις 17:00 και η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά μέσω του Magenta Sport 1 League.