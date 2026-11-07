Δείτε τα highlights από την ασύλληπτη εμφάνιση του Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος «φόρτωσε» το καλάθι των Μπλέιζερς με 53 πόντους κι οδήγησε τους Λέικερς στη νίκη (124-118), σε αναμέτρηση για το NBA Cup.