Λούκα Ντόντσιτς: Τα highlights από τη «διαστημική» εμφάνισή του στο Λέικερς - Μπλέιζερς
Δείτε τα highlights από την ασύλληπτη εμφάνιση του Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος «φόρτωσε» το καλάθι των Μπλέιζερς με 53 πόντους κι οδήγησε τους Λέικερς στη νίκη (124-118), σε αναμέτρηση για το NBA Cup.
Ο Σλοβένος σούπερ σταρ έγινε ο τέταρτος παίκτης στην ιστορία των Λέικερς, μετά τους Έλτζιν Μπέιλορ, Κόμπι Μπράιαντ και Τζορτζ Μάικαν, που σημειώνει τουλάχιστον 40 πόντους σε τέσσερα διαδοχικά παιχνίδια κανονικής περιόδου.