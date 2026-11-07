«Σεληνιασμένος» Ντόντσιτς: Νέα παράσταση με 53 πόντους κι ιστoρικό επίτευγμα με τους Λέικερς!

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ συνεχίζει να πραγματοποιεί εντυπωσιακές εμφανίσεις, φτάνοντας τα τέσσερα διαδοχικά ματς με τουλάχιστον 40 πόντους! Κόντρα στο Πόρτλαντ ξεπέρασε και τους 50+, έχοντας κι ένα καθοριστικό σουτ, 28 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος.

Αυτή ήταν η 11η φορά στην καριέρα του που ο Ντόντσιτς ξεπερνά τους 50 πόντους κι η τέταρτη με τη φανέλα των Λέικερς. Παράλληλα, η ομάδα του έφτασε τις τέσσερις συνεχόμενες νίκες, παίρνοντας και μια άτυπη ρεβάνς για την ήττα (136-129) που είχε γνωρίσει από το Πόρτλαντ στις 27 Οκτωβρίου.

Οι γηπεδούχοι είχαν καταφέρει να δημιουργήσουν διαφορά 12 πόντων, ωστόσο οι Μπλέιζερς επέστρεψαν και πλησίασαν στους τέσσερις. Σε εκείνο το σημείο, όμως, ο Ντόντσιτς κι ο Όστιν Ριβς ανέλαβαν δράση, σημειώνοντας μαζί 10 πόντους στα τελευταία δευτερόλεπτα, εξασφαλίζοντας τη νίκη για την ομάδα τους. Ο Σλοβένος είχε ακόμη 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ο Ριβς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 25 πόντους. Για τους Λέικερς, ο Ουόκερ Κέσλερ πρόσθεσε 16 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Η τρίτη περίοδος ήταν εκείνη στην οποία ο Ντόντσιτς ανέβασε ακόμη περισσότερο την απόδοσή του, σημειώνοντας 20 πόντους, για να φτάσει συνολικά τους 40. Ήταν η έκτη φορά στα τελευταία επτά παιχνίδια που ξεπέρασε το συγκεκριμένο όριο, έχοντας στο ίδιο διάστημα έξι εμφανίσεις με τουλάχιστον 40 πόντους, εκ των οποίων οι τέσσερις ήταν διαδοχικές, καθώς και μία ακόμη με 37. Μάλιστα, ο 26χρονος άσος μετρά πλέον επτά συνεχόμενα παιχνίδια στα οποία έχει τουλάχιστον 35 πόντους, 5 ασίστ, 5 ριμπάουντ και 5 εύστοχα τρίποντα.

Έβαλε το όνομα του δίπλα σε αυτό του Κόμπι Μπράιαντ

Η συγκεκριμένη επίδοση συνοδεύτηκε και από ένα ιστορικό επίτευγμα. Ο Ντόντσιτς έγινε ο τέταρτος παίκτης στην ιστορία των Λέικερς, μετά τους Έλτζιν Μπέιλορ, Κόμπι Μπράιαντ και Τζορτζ Μάικαν, που σημειώνει τουλάχιστον 40 πόντους σε τέσσερα διαδοχικά παιχνίδια κανονικής περιόδου. Επιπλέον, προσπέρασε τον Μάικαν κι ανέβηκε στην πέμπτη θέση της σχετικής λίστας της ομάδας, έχοντας πετύχει το συγκεκριμένο κατόρθωμα (σ.σ. αγώνες με 40+ πόντους) σε μόλις 101 αγώνες με τη φανέλα της.

Από την πλευρά του Πόρτλαντ, ο Ντένι Άβντιγια είχε 22 πόντους, 11 ασίστ και 9 ριμπάουντ, ενώ ο Ντέιμιαν Λίλαρντ σημείωσε επίσης 22 πόντους. Οι Μπλέιζερς γνώρισαν μόλις τη δεύτερη ήττα τους στη φετινή σεζόν, ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο την τετραήμερη εκτός έδρας περιοδεία τους.

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