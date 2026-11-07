Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Με Μπάνζα κι Εντιαγέ στο ντέρμπι ο «Δικέφαλος του Βορρά»

Στο Φάληρο με διάταξη που έχει αρχίσει να καθιερώνεται το τελευταίο διάστημα αναμένεται να παραταχθεί ο ΠΑΟΚ, στο αυριανό ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για τη 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Αλέσιο Λίσι φαίνεται να προκρίνει το 4-4-2, ένα σύστημα που έχει δουλευτεί αρκετά στις τελευταίες προπονήσεις κι έχει συνοδευτεί από καλύτερη αγωνιστική παρουσία και θετικά αποτελέσματα.

Καθοριστική για την επιλογή του Ιταλού τεχνικού ήταν η εικόνα του ΠΑΟΚ στο 3-1 επί της ΑΕΚ στην Τούμπα, για το Κύπελλο. Πέρα από τη σημασία της συγκεκριμένης επικράτησης, η εμφάνιση απέναντι στην «Ένωση» ανέδειξε στοιχεία της αγωνιστικής προσέγγισης που θέλει να εφαρμόσει ο προπονητής των «ασπρόμαυρων».

Στην… καρδιά αυτού του σχεδιασμού βρίσκεται η συνεργασία του Σιμόν Μπανζά με τον Σερίφ Εντιαγέ στην επίθεση. Η παρουσία των δύο φορ στην ίδια ενδεκάδα έχει δώσει διαφορετικές δυνατότητες στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, με μεγαλύτερη επιθετική παρουσία στην περιοχή, αλλά και περισσότερες επιλογές στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να απειλήσει.

Η συγκεκριμένη συνύπαρξη δεν αποτελεί πλέον μια περιστασιακή εναλλακτική, αλλά μια λύση που ο Λίσι εξετάζει σοβαρά για τη συνέχεια. Οι δύο επιθετικοί έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν μεταξύ τους, χωρίς να χάνουν την ικανότητα να δημιουργούν επικίνδυνες καταστάσεις μέσα από ατομικές ενέργειες.

Το 4-4-2, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην αξιοποίηση των Μπανζά και Εντιαγέ. Η εφαρμογή του επηρεάζει συνολικά τη λειτουργία της ομάδας, καθώς απαιτεί συγκεκριμένες ισορροπίες στη μεσαία γραμμή, στην αμυντική συμπεριφορά και στην ανάπτυξη του παιχνιδιού.