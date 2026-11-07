· Ολυμπιακός · ΠΑΟΚ

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Με Μπάνζα κι Εντιαγέ στο ντέρμπι ο «Δικέφαλος του Βορρά»

Ο Αλέσιο Λίσι προσανατολίζεται στη διατήρηση του σχηματισμού που έχει αποδώσει καρπούς το τελευταίο διάστημα, με τους Σιμόν Μπανζά και Σερίφ Εντιαγέ να ξεκινούν βασικοί στο ντέρμπι, Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Με Μπάνζα κι Εντιαγέ στο ντέρμπι ο «Δικέφαλος του Βορρά»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο Φάληρο με διάταξη που έχει αρχίσει να καθιερώνεται το τελευταίο διάστημα αναμένεται να παραταχθεί ο ΠΑΟΚ, στο αυριανό ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για τη 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Αλέσιο Λίσι φαίνεται να προκρίνει το 4-4-2, ένα σύστημα που έχει δουλευτεί αρκετά στις τελευταίες προπονήσεις κι έχει συνοδευτεί από καλύτερη αγωνιστική παρουσία και θετικά αποτελέσματα.

Καθοριστική για την επιλογή του Ιταλού τεχνικού ήταν η εικόνα του ΠΑΟΚ στο 3-1 επί της ΑΕΚ στην Τούμπα, για το Κύπελλο. Πέρα από τη σημασία της συγκεκριμένης επικράτησης, η εμφάνιση απέναντι στην «Ένωση» ανέδειξε στοιχεία της αγωνιστικής προσέγγισης που θέλει να εφαρμόσει ο προπονητής των «ασπρόμαυρων».

Στην… καρδιά αυτού του σχεδιασμού βρίσκεται η συνεργασία του Σιμόν Μπανζά με τον Σερίφ Εντιαγέ στην επίθεση. Η παρουσία των δύο φορ στην ίδια ενδεκάδα έχει δώσει διαφορετικές δυνατότητες στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, με μεγαλύτερη επιθετική παρουσία στην περιοχή, αλλά και περισσότερες επιλογές στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να απειλήσει.

Η συγκεκριμένη συνύπαρξη δεν αποτελεί πλέον μια περιστασιακή εναλλακτική, αλλά μια λύση που ο Λίσι εξετάζει σοβαρά για τη συνέχεια. Οι δύο επιθετικοί έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν μεταξύ τους, χωρίς να χάνουν την ικανότητα να δημιουργούν επικίνδυνες καταστάσεις μέσα από ατομικές ενέργειες.

Το 4-4-2, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην αξιοποίηση των Μπανζά και Εντιαγέ. Η εφαρμογή του επηρεάζει συνολικά τη λειτουργία της ομάδας, καθώς απαιτεί συγκεκριμένες ισορροπίες στη μεσαία γραμμή, στην αμυντική συμπεριφορά και στην ανάπτυξη του παιχνιδιού.

COMMENTS
LATEST NEWS
11:25 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Στην αποστολή της Μαυριτανίας ο Κοϊτά, για τα προκριματικά του Copa Africa

10:57 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Με Μπάνζα κι Εντιαγέ στο ντέρμπι ο «Δικέφαλος του Βορρά»

10:27 SUPER LEAGUE

Τα διλήμματα του Αλγουαθίλ για Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Οι σκέψεις του Βάσκου για την ενδεκάδα

10:09 SUPER LEAGUE 2

Super League 2: Δύσκολη αποστολή για την ΑΕΛ, επιστροφή στις νίκες θέλει ο Πανσερραϊκός

09:41 GREEK BASKET LEAGUE

GBL: Για το «6 στα 6» ο ΠΑΟΚ, δοκιμασία στη Λευκάδα έχει ο Άρης - Το πρόγραμμα του Σαββάτου (07/11)

09:16 NBA

ΝΒΑ: Η ιστορική εμφάνιση του Γουεμπανιάμα – Έβαλε το όνομα του δίπλα σε Αμπντούλ-Τζαμπάρ και Σακίλ!

08:59 NBA

Λούκα Ντόντσιτς: Τα highlights από τη «διαστημική» εμφάνισή του στο Λέικερς - Μπλέιζερς

08:53 OPINION

Στη Μαδρίτη έγινε η αρχή, ο Ομπράντοβιτς έχει λόγο να χαμογελά...

08:45 NBA

«Σεληνιασμένος» Ντόντσιτς: Νέα παράσταση με 53 πόντους κι ιστoρικό επίτευγμα με τους Λέικερς!

08:31 SUPER LEAGUE

Άρης - Παναιτωλικός: Με στόχο την αντίδραση στο «Κλ. Βικελίδης» - Η ώρα και το κανάλι

08:16 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ: Η UEFA κρίνει την αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα – Αναμονή και για την τιμωρία του Κοϊτά

08:00 SUPER LEAGUE

Βόλος - Κηφισιά: Ψάχνει τους πρώτους του βαθμούς κόντρα στο... αγριεμένο σύνολο του Λέτο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας