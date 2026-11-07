Τα διλήμματα του Αλγουαθίλ για Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Οι σκέψεις του Βάσκου για την ενδεκάδα

Με την τελευταία προπόνηση πριν από το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ ολοκληρώνεται η προετοιμασία του Ολυμπιακού, με τον Βάσκο προπονητή να καλείται να πάρει τις τελικές αποφάσεις για το αρχικό σχήμα.

Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ έχει πλέον στη διάθεσή του και τα συμπεράσματα από την αναμέτρηση με τη Ρεν στη Γαλλία, όπου οι «ερυθρόλευκοι» έμειναν στο 0-0. Η διαχείριση του έμψυχου δυναμικού στο ευρωπαϊκό παιχνίδι είχε και το αυριανό ντέρμπι στον σχεδιασμό της.

Οι Ζότα Σίλβα και Ρόκα δεν επιβαρύνθηκαν ιδιαίτερα, καθώς πήραν τις απαραίτητες «ανάσες» και πλέον συγκεντρώνουν αυξημένες πιθανότητες να ξεκινήσουν απέναντι στον ΠΑΟΚ. Παράλληλα, δεν αποκλείεται ο Αλγουαθίλ να επιφυλάσσει κάποια διαφορετική επιλογή στην ενδεκάδα.

Επίσης, σημαντικές λύσεις για τη μεσοεπιθετική γραμμή αποτελούν ο Κώστας Φορτούνης, ο οποίος είχε θετική παρουσία στη Γαλλία, αλλά κι ο Μπέιλι, που αγωνίστηκε για αρκετό χρόνο. Έτσι, ο προπονητής του Ολυμπιακού έχει αρκετές εναλλακτικές για τις θέσεις πίσω από τον επιθετικό.

Στη μεσαία γραμμή, το δίδυμο των Έσε και Πουέρτα άφησε θετικές εντυπώσεις κόντρα στη Ρεν. Ο Φρόιλερ, όμως, έχει καθιερωθεί ως βασική επιλογή στα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος και διεκδικεί με αξιώσεις την επιστροφή του στο αρχικό σχήμα.

Στα μετόπισθεν, ο Ορτέγκα αναμένεται να υπερασπιστεί την εστία, ενώ ο Ρέτσος έχει το προβάδισμα για μία θέση στο κέντρο της άμυνας. Ο Πιρόλα είναι ο βασικός υποψήφιος για να αποτελέσει τον παρτενέρ του, την ώρα που δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη η κατάσταση στα δύο άκρα. Για τη δεξιά πλευρά υπάρχει ως επιλογή ο Πέντερσεν, ενώ ο Τικνιζιάν βρίσκεται πιο κοντά στην παρουσία του στην αριστερή.

Ανοιχτά παραμένουν και τα ζητήματα στην επίθεση. Ο Τσικίνιο αναμένεται να αναλάβει τον επιτελικό ρόλο, με τις θέσεις στα άκρα να μην έχουν ακόμη «κλειδώσει». Αντίστοιχα, ο Αλγουαθίλ δεν έχει καταλήξει στην επιλογή του για την κορυφή, καθώς εξετάζει τις διαθέσιμες λύσεις.