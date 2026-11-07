NCAA: Καθοριστικός Σαμοντούροβ στη νίκη του Νόρθ Καρολάινα - Θετικός κι ο Αβδάλας

Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ ξεχώρισε, με 13 πόντους και επτά ριμπάουντ, στην άνετη επικράτηση (109-70) του Νορθ Καρολάινα 109-70 επί του  επί των Ουόφορντ, ενώ σημαντική ήταν κι η συνεισφορά του Νεοκλή Αβδάλα.

NCAA: Καθοριστικός Σαμοντούροβ στη νίκη του Νόρθ Καρολάινα - Θετικός κι ο Αβδάλας
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Με πρωταγωνιστή τον Έλληνα φόργουορντ, οι Ταρ Χιλς συνέχισαν τη νικηφόρα την πορεία της, επικρατώντας των Τέριερς.

Το Νορθ Καρολάινα έκανε το «2 στα 2» στο ξεκίνημα της σεζόν, έχοντας τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης και μην επιτρέποντας στους αντιπάλους του να διεκδικήσουν κάτι περισσότερο.

Ο Σαμοντούροβ ήταν από τους παίκτες που έκαναν τη διαφορά, αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο τα 18 λεπτά που βρέθηκε στο παρκέ. Ο Έλληνας φόργουορντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 13 πόντους, επτά ριμπάουντ και μία ασίστ, καταγράφοντας μια γεμάτη εμφάνιση και στις δύο πλευρές του γηπέδου.

Σημαντική ήταν κι η παρουσία του Νεοκλή Αβδάλα. Ο Έλληνας γκαρντ αγωνίστηκε για 20 λεπτά κι είχε απολογισμό οκτώ πόντους, τέσσερα ριμπάουντ και τέσσερις ασίστ, συμβάλλοντας κι εκείνος στην άνετη επικράτηση του κολεγίου του.

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