ΑΕΚ: Οι αλλαγές του Νίκολιτς με Λεβαδειακό – Επιστροφές και δίδυμο Γιόβιτς, Βάργκα

Η ΑΕΚ στρέφει πλέον την προσοχή στις υποχρεώσεις της στη Super League, αφήνοντας πίσω την υπερπροσπάθεια που κατέβαλε κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς υποδέχεται την Κυριακή (08/11) τον Λεβαδειακό στη Νέα Φιλαδέλφεια, για τη 10η αγωνιστική, με μοναδικό ζητούμενο την επιστροφή στις νίκες.

Η «Ένωση» καλείται να μεταφέρει την ένταση και τα καλά αγωνιστικά στοιχεία της εμφάνισης κόντρα στη Ρεάλ στο πρωτάθλημα, προσαρμόζοντας παράλληλα τον τρόπο παιχνιδιού της στις απαιτήσεις της αναμέτρησης.

Ο Νίκολιτς περιμένει από τους ποδοσφαιριστές του υπομονή στην κυκλοφορία της μπάλας, σωστές αποστάσεις κι ένταση στην πίεση, προκειμένου να περιορίσουν τη δυνατότητα του Λεβαδειακού να οργανώσει την άμυνά του και να κλείσει τους χώρους.

Όσον αφορά στην ενδεκάδα, η απουσία του τιμωρημένου Λάζαρου Ρότα δημιουργεί αναγκαστικά μία αλλαγή στο δεξί άκρο της άμυνας. Οι Γκεοργκίεφ, Χριστακόπουλος και Γκατσίνοβιτς αποτελούν τις διαθέσιμες επιλογές για την κάλυψη της θέσης, με τον Σέρβο προπονητή να καλείται να αποφασίσει ποιος θα πάρει το χρίσμα. Ο Βούλγαρος δείχνει μέχρι στιγμής να έχει το προβάδισμα.

Αντίθετα, στον άξονα τα πράγματα δείχνουν πιο ξεκάθαρα. Οι Μάριν και Βιτάλις αναμένεται να επιστρέψουν στο βασικό σχήμα, προσφέροντας ενέργεια και τρεξίματα, αλλά και τη δυνατότητα να συμβάλουν στην ανάπτυξη του παιχνιδιού από την πρώτη γραμμή της κυκλοφορίας.

Στην επιθετική γραμμή, ο Νίκολιτς φαίνεται να προσανατολίζεται στη χρησιμοποίηση των Λούκα Γιόβιτς και Μπαρνάμπας Βάργκα μαζί στην κορυφή. Η συνύπαρξη των δύο επιθετικών προσφέρει περισσότερες λύσεις στην περιοχή του αντιπάλου κι επιπλέον επιλογές απέναντι σε μια άμυνα που αναμένεται να δώσει έμφαση στην προστασία της εστίας της.

Οι απουσίες κι η επιστροφή του Στρακόσα

Στα αγωνιστικά προβλήματα της ΑΕΚ παραμένει ο Ζοάο Μάριο, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από πνευμονία, ενώ εκτός δράσης θα βρίσκεται για διάστημα 6-8 εβδομάδων ο Ολεξάντρ Ζούμπκοφ, λόγω κατάγματος κόπωσης στην κνήμη. Φυσικά, δεν υπολογίζεται ούτε ο τιμωρημένος Ρότα.

Στον αντίποδα, θετική εξέλιξη αποτελεί η επιστροφή του Θωμά Στρακόσα. Ο τερματοφύλακας των «κιτρινόμαυρων» έχει πλέον τη δυνατότητα να αγωνιστεί ξανά και δεν αποκλείεται να βρεθεί στην αρχική ενδεκάδα για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του.