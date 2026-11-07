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Ανγκόλα: Στην αποστολή για τα προκριματικά του Copa Africa οι Ζίνι και Κάρμο

Ο Ζίνι της ΑΕΚ κι ο Νταβίντ Κάρμο του Ολυμπιακού βρίσκονται στις επιλογές του Αλιού Σισέ για τα δύο παιχνίδια της εθνικής Ανγκόλας απέναντι στο Νότιο Σουδάν, για τα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Ανγκόλα: Στην αποστολή για τα προκριματικά του Copa Africa οι Ζίνι και Κάρμο
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Τους ποδοσφαιριστές που θα έχει στη διάθεσή του για τις δύο αναμετρήσεις στο πλαίσιο των προκριματικών του Copa Africa, ανακοίνωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ανγκόλας.

Στις επιλογές του Σισέ βρίσκεται τόσο ο Ζίνι της ΑΕΚ όσο κι ο Νταβίντ Κάρμο του Ολυμπιακού. Ο επιθετικός της «Ένωσης» έχει καταγράψει μέχρι τώρα 18 συμμετοχές τη φετινή σεζόν, με απολογισμό πέντε γκολ και δύο ασίστ. Από την άλλη πλευρά, ο αμυντικός των «ερυθρόλευκων» έχει καταγράψει οκτώ συμμετοχές με δύο γκολ.

Η Ανγκόλα θα αντιμετωπίσει το Νότιο Σουδάν σε δύο αγώνες. Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 14 Νοεμβρίου, με τη ρεβάνς να είναι προγραμματισμένη για τις 17 του ίδιου μήνα.

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