Ανγκόλα: Στην αποστολή για τα προκριματικά του Copa Africa οι Ζίνι και Κάρμο
Ο Ζίνι της ΑΕΚ κι ο Νταβίντ Κάρμο του Ολυμπιακού βρίσκονται στις επιλογές του Αλιού Σισέ για τα δύο παιχνίδια της εθνικής Ανγκόλας απέναντι στο Νότιο Σουδάν, για τα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.
Τους ποδοσφαιριστές που θα έχει στη διάθεσή του για τις δύο αναμετρήσεις στο πλαίσιο των προκριματικών του Copa Africa, ανακοίνωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ανγκόλας.
Στις επιλογές του Σισέ βρίσκεται τόσο ο Ζίνι της ΑΕΚ όσο κι ο Νταβίντ Κάρμο του Ολυμπιακού. Ο επιθετικός της «Ένωσης» έχει καταγράψει μέχρι τώρα 18 συμμετοχές τη φετινή σεζόν, με απολογισμό πέντε γκολ και δύο ασίστ. Από την άλλη πλευρά, ο αμυντικός των «ερυθρόλευκων» έχει καταγράψει οκτώ συμμετοχές με δύο γκολ.
Η Ανγκόλα θα αντιμετωπίσει το Νότιο Σουδάν σε δύο αγώνες. Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 14 Νοεμβρίου, με τη ρεβάνς να είναι προγραμματισμένη για τις 17 του ίδιου μήνα.