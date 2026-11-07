Premier League: Τζόλης και Τζολάκης βασικοί στο Άρσεναλ - Χαλ - Στον πάγκο ο Μουζακίτης

Λίγες ημέρες πριν βρεθούν στην Εθνική ομάδα οι δύο Έλληνες διεθνείς, Χρήστος Τζόλης και Κωνσταντής Τζολάκης τίθεται αντιμέτωποι για την 10η αγωνιστική της Premier League.

Η Άρσεναλ υποδέχεται στο «Emirates» την Χαλ και ο Χρήστος Τζόλης έχει επιστρέψει για τα καλά σε φόρμα, αφήνοντας πίσω του το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε για περίπου έναν μήνα, και μετά το ντέρμπι με τη Λίβερπουλ είναι ξανά βασικός στο αριστερό άκρο της επίθεσης.

Για τη Χαλ ο Τζολάκης βρίσκεται ξανά κάτω από τα δοκάρια, έχοντας πάρει σπίτι τη φανέλα του βασικού από την πρώτη κιόλας αγωνιστική, περιμένοντας ένα δύσκολο απόγευμα απέναντι στους πρωτοπόρους της Premier League.

Στον πάγκο της Χαλ βρίσκεται ο Χρήστος Μουζακίτης που ευελπιστεί να πάρει χρόνο συμμετοχής και να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στο πρωτάθλημα.

Αναλυτικά οι 11αδες των δύο ομάδων:

Άρσεναλ: Ράγια, Τίμπερ, Κόνσα, Γκάμπριελ, Καλαφιόρι, Γκιμαράες, Ράις, Έντεγκορ, Μαντουέκε, Τζόλης, Χάβερτς.

Αναπληρωματικοί: Κέπα, Γουάιτ, Μοσκέρα, Χινκάπιε, Λιούις-Σκέλι, Θουμπιμέντι, Μερίνο, Έζε, Γκιόκερες

Χαλ: Τζολάκης, Κόιλ, Ατζάγι, Ίγκαν, Μεντί, Στρούντ, Ιροεγκμπούναμ, Γκουρνά-Ντουά, ΜακΜπέρνι, Τσο.

Αναπληρωματικοί: Μπάτλαντ, Τζάιλς, Τόμας, Γκέλχαρντ, Χιέρτο-Νταλ, Νόρτον-Κάφι, Χέρινγκτον, Μουζακίτης, Βαζ.