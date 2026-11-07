Παναθηναϊκός: Στην προπόνηση ο Αλαφούζος – Τα είπε με Κοτσόλη και Νίστρουπ

Ο Παναθηναϊκός θα οδηγηθεί στη διακοπή του Νοεμβρίου, έχοντας τη δύσκολη εκτός έδρας υποχρέωση στην έδρα του Ηρακλή. Παιχνίδι που οι «πράσινοι» θέλουν να πάρουν για να διατηρηθούν στην κορυφή της Super League, χωρίς να τους ενδιαφέρει τι θα γίνει στο ντέρμπι Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ.

Στην τελευταία προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης», βρέθηκε και ο Γιάννης Αλαφούζος. Ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΠΑΕ επισκέφθηκε την ομάδα, λίγο πριν αναχωρήσει για την πόλη της Μακεδονίας.

Παρακολούθησε τη δουλειά των παικτών και μετά το τέλος της προπόνησης είχε συνομιλία με τον Στέφανο Κοτσόλη και τον Τζέικομπ Νίστρουπ. Συζητώντας με τον τεχνικό διευθυντή και τον προπονητή για την ομάδα.