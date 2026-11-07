Πλήγμα στην ΑΕΚ: Θλάση πρώτου βαθμού στον δικέφαλο μηριαίο ο Λεκαβίτσιους
Τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας του Λούκας Λεκαβίτσιους έδειξαν μυϊκή ρήξη πρώτου βαθμού στον δεξιό δικέφαλο μηριαίο.
Σε μαγνητική τομογραφία στο Mediterraneo Hospital υποβλήθηκε ο Λούκας Λεκαβίτσιους, προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του τραυματισμού του.
Όπως έδειξαν οι εξετάσεις, ο Λιθουανός γκαρντ υπέστη μυϊκή ρήξη πρώτου βαθμού στον δικέφαλο μηριαίο του δεξιού ποδιού.
Υπενθυμίζεται πως ο έμπειρος περιφερειακός τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Σομπατέλι, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει και να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.
Ο Λεκαβίτσιους έχει ήδη ξεκινήσει θεραπευτική αγωγή, με την πορεία της αποκατάστασής του να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο.