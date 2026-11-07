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Πλήγμα στην ΑΕΚ: Θλάση πρώτου βαθμού στον δικέφαλο μηριαίο ο Λεκαβίτσιους

Τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας του Λούκας Λεκαβίτσιους έδειξαν μυϊκή ρήξη πρώτου βαθμού στον δεξιό δικέφαλο μηριαίο.

Πλήγμα στην ΑΕΚ: Θλάση πρώτου βαθμού στον δικέφαλο μηριαίο ο Λεκαβίτσιους
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Σε μαγνητική τομογραφία στο Mediterraneo Hospital υποβλήθηκε ο Λούκας Λεκαβίτσιους, προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του τραυματισμού του.

Όπως έδειξαν οι εξετάσεις, ο Λιθουανός γκαρντ υπέστη μυϊκή ρήξη πρώτου βαθμού στον δικέφαλο μηριαίο του δεξιού ποδιού.

Υπενθυμίζεται πως ο έμπειρος περιφερειακός τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Σομπατέλι, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει και να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Ο Λεκαβίτσιους έχει ήδη ξεκινήσει θεραπευτική αγωγή, με την πορεία της αποκατάστασής του να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο.

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