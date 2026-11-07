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ΠΑΟΚ: Με Λουσέ η αποστολή του «Δικεφάλου» ενόψει Ολυμπιακού

Με τον Τομ Λουσέ να επιστρέφει στην αποστολή για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του, ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

ΠΑΟΚ: Με Λουσέ η αποστολή του «Δικεφάλου» ενόψει Ολυμπιακού
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Ο ΠΑΟΚ πραγματοποίησε την τελευταία του προπόνηση το πρωί στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας, δίνοντας έμφαση στην τακτική προσέγγιση της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό και στις στατικές φάσεις. Μετά το τέλος του προγράμματος, ο Αλέσιο Λίσι ανακοίνωσε την αποστολή του «Δικεφάλου».

Από τα πλάνα της ομάδας παραμένουν εκτός οι ποδοσφαιριστές που αντιμετωπίζουν μακροχρόνιους τραυματισμούς, καθώς και ο τιμωρημένος Κένι. Αντίθετα, ευχάριστη είδηση αποτελεί η επιστροφή του Τομ Λουσέ, ο οποίος συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ:

Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Μπαλωμένος, Ελουστόντο, Κοσίδης, Χατζηδιάκος, Κόστα, Μπαταούλας, Μπάμπα, Γιαννούλης, Τέιλορ, Σανταμαρία, Γιάκιτς, Ζαφείρης, Λουσέ, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Σορετίρε, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ, Μπάνζα, Μύθου.

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