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Παναθηναϊκός - Πρωτέας Βούλας 100-54: Τα «Φίνα κορίτσια» διέσυραν με +46 τον Πρωτέα

Ο Παναθηναϊκός διέλυσε τον Πρωτέα Βούλας με 100-54, επέστρεψε στις νίκες και ανέβασε το ρεκόρ του στο 5-1. Double-double για Κέιβ, 25 πόντοι από την Πρινς

Παναθηναϊκός - Πρωτέας Βούλας 100-54: Τα «Φίνα κορίτσια» διέσυραν με +46 τον Πρωτέα
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Με επιβλητική εμφάνιση και απόλυτο έλεγχο από το ξεκίνημα μέχρι το φινάλε, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 100-54 του Πρωτέα Βούλας και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα, μετά την ήττα στο «αιώνιο» ντέρμπι.

Η ομάδα της Σελέν Ερντέμ δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στις φιλοξενούμενες, κυριαρχώντας και στις δύο πλευρές του παρκέ. Με αυτή τη νίκη, οι «πράσινες» ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 5-1, ενώ ο Πρωτέας Βούλας υποχώρησε στο 3-3.

Πρωταγωνίστρια για το «τριφύλλι» ήταν η Πρινς, η οποία ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 25 πόντους, 12 ριμπάουντ και 4 τάπες σε 25:30 λεπτά συμμετοχής. Εξαιρετική ήταν και η Κέιβ, με double-double 14 πόντων και 15 ριμπάουντ, ενώ πρόσθεσε 3 ασίστ.

Για τον Πρωτέα Βούλας, η Ποϊντέξτερ σημείωσε 11 πόντους και η Ιουάλα πρόσθεσε 10.

Κυριάρχησε από το πρώτο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός

Οι γηπεδούχες μπήκαν δυνατά στο παρκέ και προηγήθηκαν γρήγορα με 5-0, με τις Κέιβ και Πρινς να δίνουν τον τόνο. Η συνέχεια ήταν ακόμη καλύτερη για τον Παναθηναϊκό, που με επιμέρους σερί ξέφυγε στο 21-5, πριν ολοκληρώσει την πρώτη περίοδο στο 25-9.

Η διαφορά συνέχισε να μεγαλώνει στο δεύτερο δεκάλεπτο. Οι παίκτριες της Ερντέμ ανέβασαν το προβάδισμά τους πάνω από τους 20 πόντους και, χωρίς να χάσουν τον έλεγχο, πήγαν στα αποδυτήρια με το εντυπωσιακό 49-22.

Έφτασε τους 100 πόντους και μετέτρεψε το ματς σε παράσταση για έναν ρόλο

Η εικόνα δεν άλλαξε μετά την ανάπαυλα. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το τρίτο δεκάλεπτο με σερί 15-0, εκτοξεύοντας τη διαφορά στο 64-22. Οι «πράσινες» συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και έκλεισαν την περίοδο στο 79-32, έχοντας ουσιαστικά κλειδώσει τη νίκη.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, η ομάδα της Ερντέμ διατήρησε την επιθετική της αποτελεσματικότητα, με τη Δαμουλάκη να δίνει σημαντικές λύσεις και την Πρινς να συνεχίζει να σκοράρει. Ο Παναθηναϊκός έφτασε τους 100 πόντους και πήρε τη νίκη με το εμφατικό 100-54, στέλνοντας μήνυμα επιστροφής μετά το ντέρμπι.

Τα δεκάλεπτα: 25-9, 49-22, 79-32, 100-54

Παναθηναϊκός (Ερντέμ): Πρινς 25, Χατζηγιακουμή 3 (1), Κέιβ 14, Κάρτερ 13 (2), Κριμίλη 11 (1), Μπετζέντι 5, Σταμολάμπρου 17 (3), Δαμουλάκη 11, Κωτούλα, Μηλιτσοπούλου, Τουλούπη 1

Πρωτέας Βούλας (Κωνσταντόπουλος): Ποϊντέξτερ 11 (2), Πολυμένη 4, Νούνιεθ 4, Πέρι 4, Ιβουάλα 10, Κελεμένη, Γρηγοροπούλου 8, Ανδρικοπούλου 4, Τουμπανιάρη 4, Χουσελά 4, Προδρομίδη 1

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