Super League 2: Επιβλητική ΑΕΛ, δύσκολη νίκη για τον Πανσερραϊκό - Η βαθμολογία

Η ΑΕΛ νίκησε με 3-0 τον Πανθρακικό στην Κομοτηνή και ανέβηκε στη δεύτερη θέση, ενώ ο Πανσερραϊκός επικράτησε με 2-1 του Απόλλωνα Καλαμαριάς, που γνώρισε την τέταρτη διαδοχική ήττα του.

Super League 2: Επιβλητική ΑΕΛ, δύσκολη νίκη για τον Πανσερραϊκό - Η βαθμολογία
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Η ΑΕΛ πέρασε με εμφατικό τρόπο από την Κομοτηνή, επικρατώντας με 3-0 του Πανθρακικού και ανεβαίνοντας στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας με 19 βαθμούς. Την ίδια ώρα, ο Πανσερραϊκός επικράτησε με 2-1 του Απόλλωνα Καλαμαριάς στις Σέρρες, χάρη στο νικητήριο γκολ του Κωτσόπουλου στο 83', φτάνοντας τους 13 βαθμούς. Αντίθετα, ο Απόλλων γνώρισε την τέταρτη συνεχόμενη ήττα του και παρέμεινε στους 8 βαθμούς.

Πανθρακικός - ΑΕΛ 0-3

Σε ένα παιχνίδι με καλό ρυθμό και αρκετές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια χωρίς σκορ (0-0).

Στην επανάληψη, η ΑΕΛ ανέβασε την απόδοσή της και πήρε προβάδισμα στο 48', με τον Καμπετσή να αξιοποιεί την κάθετη πάσα του Παπαγεωργίου. Στο 55' ο Γαργάλας με εντυπωσιακή κεφαλιά έκανε το 0-2, ενώ στο 73' ο Πανθρακικός έμεινε με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Πέιου.

Το τελικό 0-3 διαμόρφωσε στο 87' ο Νίτσος, έπειτα από ασίστ του Πινακά.

Με τη νίκη αυτή, η ΑΕΛ έφτασε τους 19 βαθμούς και ανέβηκε στη δεύτερη θέση, ενώ ο Πανθρακικός παρέμεινε έβδομος με 13 βαθμούς.

Πανσερραϊκός - Απόλλων Καλαμαριάς 2-1

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 43ο λεπτό με τον Τεϊσέιρα, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την απόκρουση του Τρίγκατζη και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Πανσερραϊκός έχασε σημαντικές ευκαιρίες για να διευρύνει το προβάδισμά του, με τον Απόλλωνα να βρίσκει την ισοφάριση στο 66', όταν ο Αλιατίδης σκόραρε με κεφαλιά για το 1-1.

Ωστόσο, οι γηπεδούχοι δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη. Στο 83', ο Τσέλιος δημιούργησε από τα δεξιά και ο Κωτσόπουλος με δυνατή κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 2-1.

Με αυτή τη νίκη, ο Πανσερραϊκός έφτασε τους 13 βαθμούς και ανέβηκε στην έκτη θέση, ενώ ο Απόλλων Καλαμαριάς παρέμεινε στους 8 βαθμούς, γνωρίζοντας την τέταρτη διαδοχική ήττα του.

Τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής

Σάββατο 7/11

Πανσερραϊκός - Απόλλων Καλαμαριάς 2-1

Πανθρακικός - ΑΕΛ 0-3

Κυριακή 8/11

Ολυμπιακός Β - Ελλάς Σύρου 12:30 (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

Athens Kallithea - Πανιώνιος 14:45 (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

Νέστος Χρυσούπολης - Αστέρας AKTOR Β 15:00

ΠΑΣ Πύργος - ΠΑΟΚ Β 15:00

Αναγέννηση Καρδίτσας - Μαρκό 15:00

Δευτέρα 9/11

ΑΠΣ Ζάκυνθος - Νίκη Βόλου 15:00 (SUPERBET.GR)

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