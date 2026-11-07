· Μακάμπι Τελ Αβίβ

Στο στόχαστρο της Μακάμπι Τελ Αβίβ ο Πιέρια Χένρι

Ο Πιέρια Χένρι βρίσκεται κοντά στην επιστροφή του στην EuroLeague, με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ να εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το εξωτερικό.

Στο στόχαστρο της Μακάμπι Τελ Αβίβ ο Πιέρια Χένρι
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Ο Πιέρια Χένρι, ο οποίος τον Φεβρουάριο του 2024 τιμωρήθηκε με αποκλεισμό από την αγωνιστική δράση λόγω χρήσης απαγορευμένης ουσίας, αναμένεται να έχει ξανά δικαίωμα συμμετοχής από τον Ιανουάριο του 2027.

Σύμφωνα με τους δημοσιογράφους Τσέμα Ντε Λούκας και Μόιζες Μπάρντα, ο 33χρονος βρίσκεται ήδη σε διαπραγματεύσεις με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, με στόχο την επιστροφή του στα ευρωπαϊκά παρκέ και στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Ο Αμερικανός γκαρντ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στην EuroLeague με τη φανέλα της Μπασκόνια και της Φενέρμπαχτσε, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στη διοργάνωση. Σε επίπεδο καριέρας στην EuroLeague μετρά κατά μέσο όρο 9 πόντους, 3,3 ριμπάουντ, 5,3 ασίστ και 1,7 κλεψίματα, συγκεντρώνοντας 12,5 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.

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