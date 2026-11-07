· Λιντς · Τότεναμ

Premier League: Επιστροφή στις νίκες μετά από δύο μήνες για τη Λιντς - Υπέταξε με 1-0 την Τότεναμ

Την πρώτη της νίκη έπειτα από δύο ολόκληρους μήνες πέτυχε η Λιντς και ανέβηκε στην 8η θέση της βαθμολογίας 

Premier League: Επιστροφή στις νίκες μετά από δύο μήνες για τη Λιντς - Υπέταξε με 1-0 την Τότεναμ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σημαντική νίκη επί της Τότεναμ πέτυχε η Λιντς Γιουνάιτεντ η οποία κέρδισε με 1-0 χάρη στο γκολ της χρυσής αλλαγής του Ντάνιελ Φάρκε, Όκαφορ, ο οποίος πέρασε στο παιχνίδι στο 77΄και δύο λεπτά αργότερα βρήκε δίχτυα.

Αυτή ήταν η πρώτη νίκης της Λιντς στο πρωτάθλημα έπειτα από δύο ολόκληρους μήνες χωρίς νίκη, από τον Σεπτέμβριο και το 4-1 επί της Νιουκάστλ τότε.

Η Τότεναμ που το τελευταίο διάστημα είχε βρει τα πατήματά της, προερχόταν από τρεις σερί νίκες στο πρωτάθλημα απέναντι σε Κόβεντρι, Τσέλσι και Κρίσταλ Πάλας, ωστόσο το καλό της σερί σταμάτησε στο «Elland Road».

Με αυτή τη νίκη η Λιντς κατάφερε να ξεπεράσει την Τότεναμ στη βαθμολογία και να ανέβει στην 8η θέση με 14 βαθμούς, ενώ η Τότεναμ έμεινε 10η, έχοντας συγκεντρώσει 12 βαθμούς μετά από 10 αγωνιστικές.

Οι φιλοξενούμενοι έχουν έντονα παράπονα από την διαιτησία και κυρίως από μια φάση στο 35ο λεπτό, όταν ο Μπογκλ πάτησε βίαια τον Ματίς Τελ στον αχίλλειο, ωστόσο μετά από έλεγχο του VAR, ο αμυντικός της Λιντς δεν αποβλήθηκε, προκαλώντας την οργή των ανθρώπων της Τότεναμ.

Ο Τελ έχει αναγκαστική αλλαγή καθώς δεν μπορούσε να συνεχίσει και τη θέση του πήρε ο Σολάνκε.

COMMENTS
LATEST NEWS
18:01 GREEK BASKET LEAGUE

Σάκοτα ενόψει Παναθηναϊκού: «Ο αντίπαλός μας έχει εντυπωσιακό ρόστερ - Έχουμε πολλές απουσίες»

18:00 GREEK BASKET LEAGUE

Κολοσσός - Περιστέρι 81-78: Με τρομερή αντεπίθεση στο τελευταίο δεκάλεπτο πήραν τη νίκη οι Ροδίτες

17:42 SUPER LEAGUE

Βόλος ΝΠΣ - Κηφισιά: Άμεση απάντηση με Χριστόπουλο οι φιλοξενούμενοι

17:40 GREEK BASKET LEAGUE

Δόξα Λευκάδας - Άρης: Τα highlights από τη νίκη των «κίτρινων»

17:30 EUROLEAGUE

Στο στόχαστρο της Μακάμπι Τελ Αβίβ ο Πιέρια Χένρι

17:29 SUPER LEAGUE

Βόλος ΝΠΣ - Κηφισιά: Με πανέμορφο γκολ του Ουρτάδο ανοίγουν το σκορ οι γηπεδούχοι

17:19 SUPER LEAGUE 2

Super League 2: Επιβλητική ΑΕΛ, δύσκολη νίκη για τον Πανσερραϊκό - Η βαθμολογία

17:15 GREEK BASKET LEAGUE

LIVE ΠΑΟΚ - Βίκος Φalcons: Για την 6η αγωνιστική της GBL

17:08 ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός - Πρωτέας Βούλας 100-54: Τα «Φίνα κορίτσια» διέσυραν με +46 τον Πρωτέα

17:05 GREEK BASKET LEAGUE

Δόξα Λευκάδας - Άρης 77-88: Συνεχίζεται το «τρενάκι» των Θεσσαλονικιών| 5η σερί νίκη στο πρωτάθλημα

17:00 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Με Λουσέ η αποστολή του «Δικεφάλου» ενόψει Ολυμπιακού

16:59 GREEK BASKET LEAGUE

LIVE Προμηθέας - Καρδίτσα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας