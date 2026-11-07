Premier League: Επιστροφή στις νίκες μετά από δύο μήνες για τη Λιντς - Υπέταξε με 1-0 την Τότεναμ

Σημαντική νίκη επί της Τότεναμ πέτυχε η Λιντς Γιουνάιτεντ η οποία κέρδισε με 1-0 χάρη στο γκολ της χρυσής αλλαγής του Ντάνιελ Φάρκε, Όκαφορ, ο οποίος πέρασε στο παιχνίδι στο 77΄και δύο λεπτά αργότερα βρήκε δίχτυα.

Αυτή ήταν η πρώτη νίκης της Λιντς στο πρωτάθλημα έπειτα από δύο ολόκληρους μήνες χωρίς νίκη, από τον Σεπτέμβριο και το 4-1 επί της Νιουκάστλ τότε.

Η Τότεναμ που το τελευταίο διάστημα είχε βρει τα πατήματά της, προερχόταν από τρεις σερί νίκες στο πρωτάθλημα απέναντι σε Κόβεντρι, Τσέλσι και Κρίσταλ Πάλας, ωστόσο το καλό της σερί σταμάτησε στο «Elland Road».

Με αυτή τη νίκη η Λιντς κατάφερε να ξεπεράσει την Τότεναμ στη βαθμολογία και να ανέβει στην 8η θέση με 14 βαθμούς, ενώ η Τότεναμ έμεινε 10η, έχοντας συγκεντρώσει 12 βαθμούς μετά από 10 αγωνιστικές.

Οι φιλοξενούμενοι έχουν έντονα παράπονα από την διαιτησία και κυρίως από μια φάση στο 35ο λεπτό, όταν ο Μπογκλ πάτησε βίαια τον Ματίς Τελ στον αχίλλειο, ωστόσο μετά από έλεγχο του VAR, ο αμυντικός της Λιντς δεν αποβλήθηκε, προκαλώντας την οργή των ανθρώπων της Τότεναμ.

Ο Τελ έχει αναγκαστική αλλαγή καθώς δεν μπορούσε να συνεχίσει και τη θέση του πήρε ο Σολάνκε.