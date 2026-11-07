ΠΑΟΚ: Χειρουργήθηκε ο Όσμαν, τρεις μήνες εκτός δράσης

Ο Τζέντι Όσμαν πέρασε την πόρτα του χειρουργείου και υποβλήθηκε σε επιτυχημένη επέμβαση στον μηνίσκο. Ο Τούρκος φόργουορντ του ΠΑΟΚ θα μείνει εκτός αγωνιστικών χώρων για περίπου 3 μήνες όπως ανακοίνωσε επίσημα η ομάδα του.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, από τον γιατρό της Εθνικής Τουρκίας, παρουσία του γιατρού του ΠΑΟΚ.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

Σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε σήμερα ο Cedi OsmanΟ Cedi Osman υποβλήθηκε σήμερα το μεσημέρι στην Κωνσταντινούπολη, σε επιτυχημένη επέμβαση για την αποκατάσταση του τραυματισμού του στο μηνίσκο του δεξιού γόνατος. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε αρθροσκοπική συρραφή εκτεταμένης μηνισκικής βλάβης.

Την επέμβαση πραγματοποίησε ο γιατρός της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ της Τουρκίας, Baris Kocaoglu, παρουσία και του γιατρού της ΚΑΕ ΠΑΟΚ Μιχαήλ Σαμαρά.

Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης ανέρχεται σε τρεις μήνες. Στη συνέχεια θα ξεκινήσει η σταδιακή επανένταξη του Cedi Osman στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ.Είμαστε όλοι στο πλευρό του Cedi Osman και είμαστε σίγουροι ότι θα επιστρέψει πιο δυνατός!