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Άρης – Ολυμπιακός 58-95: «Περίπατος» στη Θεσσαλονίκη

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 95-58 του Άρη στο Αλεξάνδρειο, για την 6η αγωνιστική της Α1 γυναικών, έχοντας κορυφαία την Εβόντο με 19 πόντους.

Άρης – Ολυμπιακός 58-95: «Περίπατος» στη Θεσσαλονίκη
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Με το «διπλό» έφυγε από τη Θεσσαλονίκη η ομάδα του Πειραιά, ο οποία δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερες δυσκολίες κόντρα στις «κίτρινες».

Ο Ολυμπιακός απέκτησε από νωρίς τον έλεγχο του αγώνα, διατηρώντας το προβάδισμά της στο πρώτο ημίχρονο. Μετά την ανάπαυλα, μάλιστα, αύξησε ακόμη περισσότερο την απόσταση από τις γηπεδούχες, μετατρέποντας το παιχνίδι σε παράσταση για έναν ρόλο.

Πρώτη σκόρερ του Ολυμπιακού ήταν η Εβόντο, η οποία ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους. Για τον Άρη, η Ντουάιερ είχε την πιο παραγωγική παρουσία, σημειώνοντας 17 πόντους.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 9-21, 33-46, 46-74, 58-95.
ΑΡΗΣ (Κωτούλης): Ντουάιερ 17, Πάτι 13(2), Ντάλα 8(2), Μιχαηλίδου Κ. 5, Μιχαηλίδου Ε. 9(3), Τουτουντζίεβα, Κερασοβίτη 3(1), Ιγκλέζου 3, Διαμαντοπούλου, Κοτζαμπάση.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Εντζόγια): Χριστινάκη 15(2), Κολλάτου 5(1), Πεντάντε 14(1), Αναστασοπούλου Χ. 6(1), Λάμπερτ 2, Εβόντο 19(1), Φάνκαμ 11, Μάλι 13, Μπενέκη 1, Σακελλαρίου 9(3), Καρλάφτη.

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