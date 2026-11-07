Παναθηναϊκός: Η αποστολή για το ματς με τον Ηρακλή

Ο Παναθηναϊκός θέλει να πάει στη διακοπή του πρωταθλήματος με μια ακόμη νίκη. Σε δύσκολο ματς εκτός έδρας, καθώς δοκιμάζεται στη Θεσσαλονίκη με τον Ηρακλή το απόγευμα της Κυριακής (8/11).

Η προετοιμασία των «πράσινων» ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα. Ο Κίνγκς Κάνγκουα δεν θα αγωνιστεί στο «Καυτανζόγλειο», καθώς θα εκτίσει την ποινή για την αποβολή του στο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Φυσικά απών είναι και ο Ουναΐ.

Το πρόγραμμα προπόνησης άρχισε με προθέρμανση και συνεχίστηκε με τακτική, παιχνίδι σε μικρούς χώρους και στατικές φάσεις.

Αναλυτικά, την 23άδα του Παναθηναϊκού απαρτίζουν οι:

Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Σαλάχ – Εντίν, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Κάτρης, Λούζα, Καμαρά, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ.

Ο Κινγκς Κάνγκουα θα εκτίσει την ποινή της μίας αγωνιστικής για την αποβολή του, στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ.