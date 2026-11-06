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Εθνική Ελλάδας: Με Μπακασέτα και Κουτσούπια οι κλήσεις του Γιοβάνοβιτς

Ο αρχηγός επιστρέφει στις κλήσεις της Εθνικής ομάδας - Πρώτη για τον Κουτσούπια 

Εθνική Ελλάδας: Με Μπακασέτα και Κουτσούπια οι κλήσεις του Γιοβάνοβιτς
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Η Εθνική Ελλάδας επιστρέφει στη δράση, έπειτα από το άκρως επιτυχημένο προηγούμενο παράθυρο, που «λύγισε» Σερβία και Γερμανία εκτός έδρας, ενώ απέσπασε τον βαθμό της ισοπαλίας απέναντι στη Γερμανία αλλά και από την Ολλανδία, με αποτέλεσμα να βρίσκεται - μαζί με την Ολλανδία - στην πρώτη θέση του ομίλου της στη League A του Nations League.

Η Εθνική κλείνει τις υποχρεώσεις της με δύο άκρως απαιτητικές αναμετρήσεις, αρχικά εκτός έδρας με τους «Οράνιε» στο Άμστερνταμ (13/11, 21:45) και με τη Σερβία στον Βόλο (16/11, 21:45), διεκδικώντας την πρόκρισή της στα νοκ αουτ του Nations League.

Το πρωί της Παρασκευής (06/11) ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε γνωστές τις κλήσεις του, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τόσο ο αρχηγός Τάσος Μπακασέτας, όσο και η παρθενική εμφάνιση του Ηλία Κουτσούπια της Άντερλεχτ.

Στην αποστολή επιστρέφουν επίσης οι Ρότα, Γιαννούλης που απουσίασαν από το προηγούμενο παράθυρο.

https://www.instagram.com/p/DfZPL6woYkT/
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