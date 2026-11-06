Premier League: Ελληνική μάχη ανάμεσα σε Τζόλη και Τζολάκη για την 10η αγωνιστική

Μονομαχία με άρωμα... Ελλάδας επιφυλάσσει η 10η αγωνιστική της Premier League καθώς η Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλη φιλοξενεί στο «Έμιρειτς» τη Χαλ των Κωνσταντή Τζολάκη και Χρήστου Μουζακίτη με στόχο την πέμπτη σερί νίκη της στο πρωτάθλημα.

Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, η Μπράιτον του Μπάμπη Κωστούλα και του -μακροχρόνια απόντα λόγω τραυματισμού- Στέφανου Τζίμα θα «κυνηγήσει» τη δεύτερη σερί νίκη της στο πρωτάθλημα φιλοξενώντας την Μπρέντφορντ, ενώ η Λίβερπουλ του Κώστα Τσιμίκα, η οποία μεσοβδόμαδα ηττήθηκε 3-2 στην Τουρκία από τη Φενερμπαχτσέ για το Champions League, αντιμετωπίζει στο Λονδίνο την Κρίσταλ Πάλας με στόχο την επιστροφή στα «τρίποντα», καθώς προέρχεται από ήττα από την Άρσεναλ.

Η Μάντσεστερ Σίτι ταξιδεύει στο «Σίτι Γκράουντ» για να αντιμετωπίσει τη Νότιγχαμ Φόρεστ και θέλει τους τρεις βαθμούς, προκειμένου να παραμείνει σε απόσταση... βολής από την -κάτοχο του τίτλου και πρωτοπόρο- Άρσεναλ, αλλά και να βάλει τέλος στο σερί δύο ηττών στο πρωτάθλημα, μετά από Άστον Βίλα και Μπράιτον.

Η αγωνιστική ολοκληρώνεται στο «Ολντ Τράφορντ», όπου η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φιλοξενεί την Άστον Βίλα. Οι «κόκκινοι διάβολοι» επιβλήθηκαν μεσοβδόμαδα 3-2 της Ρόμα στο «Θέατρο των Ονείρων» στο Champions League ωστόσο στο πρωτάθλημα μετρούν δύο σερί ήττες και συνολικά επτά ματς χωρίς νίκη (0-4-3), ενώ οι «βίλανς» διάγουν ένα καλό... φεγγάρι στην Premier League με απολογισμό τρεις νίκες και δύο ισοπαλίες στα τελευταία πέντε παιχνίδια τους.

Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής:

Έβερτον-Κόβεντρι 6/11

Λιντς-Τότεναμ 7/11

Άρσεναλ-Χαλ 7/11

Φούλαμ-Νιούκαστλ 7/11

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάντσεστερ Σίτι 7/11

Μπράιτον-Μπρέντφορντ 8/11

Κρίσταλ Πάλας-Λίβερπουλ 8/11

Ίπσουιτς-Μπόρνμουθ 8/11

Σάντερλαντ-Τσέλσι 8/11

Μάντσεστερ Γ.-Άστον Βίλα 8/11