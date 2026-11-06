Με Γκονσάλες οι κλήσεις του Μεξικού - Εκτός αποστολής ο Πινέδα

Μέσα ο «Ορμίγκα» στις κλήσεις του Μεξικού για τις αναμετρήσεις απέναντι στη Τζαμάικα 

Με Γκονσάλες οι κλήσεις του Μεξικού - Εκτός αποστολής ο Πινέδα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την αποστολή του Μεξικού ανακοίνωσε ο Ράφα Μάρκες, για τα δύο παιχνίδια απέναντι στη Τζαμάικα στο πλαίσιο των πλέι - οφ του Nations League.

Στις κλήσεις του ομοσπονδιακού προπονητή βρίσκεται ο επιθετικός του Ολυμπιακού, Αρμάντο Γκονσάλες, ενώ δεν επιλέχθηκε ο Ορμπελίν Πινέδα, το όνομα του οποίου έχει συνδεθεί με Ελληνικές ομάδες το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Δείτε αναλυτικά την αποστολή του Μεξικού:

COMMENTS
LATEST NEWS
11:07 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Με Μπακασέτα και Κουτσούπια οι κλήσεις του Γιοβάνοβιτς

10:49 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Με Γκονσάλες οι κλήσεις του Μεξικού - Εκτός αποστολής ο Πινέδα

10:49 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κριστιάνο Ρονάλντο: Τα δέκα κεφάλαια μιας μυθικής ποδοσφαιρικής διαδρομής

10:41 CHAMPIONS LEAGUE

Καρέτσας: «Έφυγε ένα τεράστιο βάρος από τους ώμους μου» - Όσα είπε για το πρώτο του γκολ

10:33 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Ελληνική μάχη ανάμεσα σε Τζόλη και Τζολάκη για την 10η αγωνιστική

10:22 GREEK BASKET LEAGUE

GBL 6η αγωνιστική: Άλλο ένα ΣουΚού «φωτιά»

10:03 OPINION

Πάρτι στο γήπεδο με 2-1 αντί για 5-1 - Πάρτι κόσμου και ομάδας με χόρτο μαγικό

09:39 EUROPA LEAGUE

Η αρχηγική ομιλία του Ανδρούτσου στα αποδυτήρια πριν το «διπλό» με την Μπερ Σεβά - «Το όνειρο είναι στα χέρια μας»

09:29 MVP

Θες κοιλιακούς που να φαίνονται; Ξεκίνα από εδώ

09:24 EUROPA LEAGUE

Europa League: Οι πιθανότητες πρόκρισης Ολυμπιακού και ΟΦΗ στα νοκ άουτ

09:01 CONFERENCE LEAGUE

O Παναθηναϊκός στον τελικό του Conference League - Η απίθανη πρόβλεψη του υπερυπολογιστή μέσα σε 100.000 προσομοιώσεις

08:56 NBA

NBA: Απίθανος Κάρι λύγισε άνετα Αντετοκούνμπο και Χιτ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας