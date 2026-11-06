Με Γκονσάλες οι κλήσεις του Μεξικού - Εκτός αποστολής ο Πινέδα

Την αποστολή του Μεξικού ανακοίνωσε ο Ράφα Μάρκες, για τα δύο παιχνίδια απέναντι στη Τζαμάικα στο πλαίσιο των πλέι - οφ του Nations League.

Στις κλήσεις του ομοσπονδιακού προπονητή βρίσκεται ο επιθετικός του Ολυμπιακού, Αρμάντο Γκονσάλες, ενώ δεν επιλέχθηκε ο Ορμπελίν Πινέδα, το όνομα του οποίου έχει συνδεθεί με Ελληνικές ομάδες το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Δείτε αναλυτικά την αποστολή του Μεξικού: