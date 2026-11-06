Euroleague: Σοβαρό πλήγμα για την Αρμάνι Μιλάνο - Χάνει για 3 μήνες τον Ντέβιν Μπούκερ

Συναγερμός στην front line της Αρμάνι Μιλάνο, καθώς χάνει για περίπου 3 μήνες τον Ντέβιν Μπούκερ.

Ο Αμερικανός σέντερ υπέστη ρήξη τένοντα στον ορθό μηριαίο μυ του δεξιού ποδιού στην αναμέτρηση της Euroleague την περασμένη εβδομάδα απέναντι στον Ολυμπιακό.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν πως θα λείψει από τα γήπεδα για περίπου τρεις μήνες.

Η ιταλική ομάδα εξετάζει ήδη την αγορά για την προσθήκη ενός σέντερ, καθώς έχει απομείνει με τους Μόουζες Ράιτ και Ουσμάν Ντιόπ. O 35χρονος άσος είχε φέτος 6,1 πόντους, 3,8 ριμπάουντ και 1,1 ασίστ σε 15:35 κατά μέσο όρο.